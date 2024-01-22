唔想再做小三！韓韶禧恨演平凡大學生

韓國女神韓韶禧最近接受韓媒訪問，宣傳她與男星朴敘俊主演的新劇《京城怪物》，她在劇中要應付激烈的動作戲，她更在拍攝時傷及面部，問她有否因此而害怕拍動作戲，她表示：「面部的傷不是因為他人的失誤，只是意外，之後我反而不感到害怕，抱住『又不會死掉』的心情繼續拍攝。」

而她在劇集《以吾之名》中亦有不少動作場面，問到兩部劇有甚麼不同之處，她說：「智友（《以吾之名》中的角色名）有你死我活的感覺，相反采玉（《京》劇中的角色名）則有屬於她的技巧，智友不擅長殺人，但采玉是毫不猶豫，會先拿出刀來，用技巧去戰鬥。」

韓韶禧坦言自己的柔軟度麻麻，腳本來無法張開90度，後來發現人只要重複練習，便可以張開180度：「原來真是可以的，我能夠做到，現在如果叫我打空翻，我也可以做到。」

問她希望下部作品是甚麼類型，她笑指：「我這部作品拍了足足2年，現在真的不知道要拍甚麼，首先下部作品必須是父母都健在，不是在外面租屋而是住在家中的平凡大學生，男朋友也要是堂堂正正的，不可以太帥氣，不可以一腳踏兩船，在《無法抗拒的他》和《夫妻的世界》中我都有男朋友，但兩個都是做錯事的。」