楊千嬅吸哮喘藥「急救」　巡唱險爛尾

歌手楊千嬅在清遠舉行兔年最後一場巡唱，穿上露肩裝的她難抵冷風，在台上突然氣管敏感見頭暈，幸吸哮喘藥後無礙，有驚無險完成長達3小時的滿分演出，而最令她感動的是逾兩萬歌迷提早為她慶生，騷後更抽獎送逾百萬現金大獎，與眾同樂跟圑隊提早過肥年。

楊千嬅的《MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》前晚在清遠舉行兔年壓軸場，雖然面對現場27,000位熱情如火的歌迷，但千嬅仍難抵攝氏11度低溫，唱到中段時突然見頭暈，出現氣管敏感情況，助手即送上哮喘藥「急救」，加上她的頑強意志力，順利完成長達3小時的演唱會。

而她的誠意亦沒白費，歌迷提早為2月3日生日的她慶生，全場大合唱送上生日歌，又送上氣球及高舉慶生手幅，令千嬅相當感動及不捨。在Encore環節時，點唱聲此起彼落，更有歌迷舉起「千Fa坐我腿上唱」的標語，令她在台上笑到彎腰，還有歌迷趁機向另一半求婚，幸福氣氛瀰漫全場，千嬅即送上真誠祝福。

約歌迷情人節再見

完騷後的慶功宴上，慶生活動繼續，其老公丁子高及圑隊準備了巨型生日蛋糕，花盡心思為千嬅慶生及慶祝完成21場巡唱，當中在廣州、上海、重慶、汕頭等10多個城市，還有星馬、美加等地都場場爆滿。臨近歲晚，主辦方準備了100萬人民幣現金為作驚喜大抽獎，以答謝巡演團隊過往大半年的辛勞和堅持。而農曆新年過後，千嬅將於情人節一連兩日在澳門繼續開騷，與歌迷共度浪漫節目。