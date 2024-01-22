獎門人︱《亞洲超星團》突襲　陳懿德誤咀余宗遙

藝人江嘉敏、陳懿德、關楓馨、黃婉恩以及一眾《亞洲超星團》練習生昨晚（21日）為無綫節目《獎門人春節感謝祭》進行錄影，身為獎老之一的麥美恩在節目中大喊希望今年脫單。進行「開心無敵啜乒乓」遊戲環節時，每位練習生首先被安排輪流啜乒乓波，由遊戲節目經驗最豐富的丁子朗打頭陣做示範，然後到四位女嘉賓出場，包括江嘉敏、陳懿德、關楓馨和黃婉恩，她們一出場即對戰各位練習生，陳懿德在對戰練習生余宗遙時，兩人更不小心嘴碰嘴，而麥美恩與數位練習生玩遊戲時，麥美恩非常熱情地捉住他們的手，主動地「啜」上去，企圖親吻對方。

江嘉敏自言今次是首次參與《獎門人》節目，大感高興：「監製打電話嘅第一句就係問我最近Dry唔Dry，我以為有護膚品嘅代言，點知一嚟就56個靚仔，仲要係小鮮肉。（同佢哋交流？）我唔敢。」又言讓多位玄學師傅批算過，要挑選高大靚仔的另一半，可以帶旺自己：「咁所以我嘅目標係有咁高得咁高。」講到節目中的「啜乒乓」環節能夠「啜」眾位練習生，江嘉敏喜奮地表示十分期待，不過隨後表示指在真正玩遊戲時會好怕醜，問到最想和誰「啜」？江嘉敏笑言：「個個都咁靚仔，唔識揀，可唔可以56個輪流啜一次？」然而，她指最期待的不是玩遊戲，而是能夠現場觀看眾位練習生跳唱，認為到時畫面一定很震撼。

至於工作，江嘉敏指接下來將會開拍新無綫劇集《武林》，稱已經為劇集練習了三個月赤手空拳的功夫，希望到時在劇集中可以落手落腳打人。談到先前江嘉敏指會將劇集《非份之罪》的踢波劇照傳給周星馳，她謂真的有做：「佢有個email係收CV，我真係有Send，然後我係得到回覆，我唔知係周星馳本人定係佢團隊工作人員，佢問我攞聯絡方式，同埋問我拍攝經驗，然後我問佢問得咁詳細係咪諗住用我？佢話等消息。」

同場陳懿德已經是第四次上節目，自言是第一次與多位男士玩遊戲，所以有少少興奮的感覺，又謂眾位練習生當中，最喜歡的是黃昇大：「我覺得佢好可愛，雖然佢唔識廣東話同普通話，但每日都好努力去學習。（期待同佢玩啜乒乓？）又唔好咁講，不過等陣要派上場嘅時候就冇辦法啦，如果到時真係碰到嘴唇都冇辦法，我都唔係有心，我都係為咗啜波波，唔係為咗啜佢個嘴嘴。」談到今年的桃花運，陳懿德指已經被師傅算過，要32歲才能結婚：「而且我覺得拍拖好睇大家嘅價值觀啱唔啱。」表示最重要是雙方的各種觀念包括金錢觀、世界觀以及待人接物上都相若才是最重要。

同場丁子朗已經多次參與《獎門人》節目，經驗非常豐富，指希望可以帶領練習生勝出，作為練習生中年齡較為年長的丁子朗經常會成為領導角色：「我今次係隊長，因為有成五十幾人，所以分咗四隊。」談到新年，丁子朗指會留在香港工作，又言自無綫頒獎典禮做主持後，多了工作機會：「不過啲工作唔係叫我去做主持，係唱歌跳舞，我都幾開心，可以有機會畀大家見到我除咗喺《亞洲超星團》以外唱歌跳舞。」