黃明德分手後自我反省　避免重複犯錯

英皇唱作歌手黃明德（Dark）今年首支派台作品《自我反省》上架。剛上大學的他面對戀愛也是個新鮮人，未有十足經驗。首次擁有慘情歌，他自言是一段感情的記錄，歌曲是他自己真實的戀愛經驗：「之前中學有個女朋友，但上到大學就分咗手。喺呢段期間，我發現咗自己好多時候有啲好幼稚嘅行為或者做得唔好，突然間覺得好似如果每段關係都重蹈覆轍，冇理由真係等到一個適合自己嘅人㗎嘛，咁之後都係令到對方難受，不如自己每次一段關係完咗之後，都自我反省一下，改變自己，或者令到自己成為一個更好嘅人去Prepare吓一段感情。」

錄音期間亦發生不少趣事，由於歌曲寫自己的經歷，所以在錄音時，他很純粹地回想以前跟女友拍拖時的種種畫面，又或是跟着歌詞去表達情緒，自以為情感十足，但監製徐浩（Terry）一點也感受不到：「監製話『雖然你唱得好，但你話對呢份歌詞好有感覺，我又Feel唔到……』，唱Live你會有Body Movement、表情，會令到觀眾更加投入，但喺錄音嘅時候淨係聽把聲，呢個時候唱歌技巧、Dynamic、咬字點樣處理就非常之重要。樣樣嘢加埋一齊，觀眾就真係Feel到你感受。我一開頭就好似自High咁，純粹自己覺得好傷心，但係原來聽唔出有乜分別，呢樣就係Terry幫得我最多。」

一直有個幕後人夢、渴望將來能一手包辦歌曲創作的Dark，成功向監製爭取後製自己和音的機會，他說：「只要唔係一啲好複雜嘅Melody，我就好快可以編到和音，Terry都知道我有呢個能力，就交畀我編。和音自己錄、自己編，同埋自己剪，好多謝Terry畀呢個機會我去做後製，因為我覺得呢個都係Base on一個信任。」