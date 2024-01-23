名模琦琦與王嘉爾合照　「平頭」身高掀起熱話

在內地爆紅的歌手王嘉爾（Jackson）外表俊朗、性格討好，是不少女士心目中的男神，出道以來人氣一直高企。連影帝任達華的太太琦琦都追捧，成為「Jacky（粉絲暱稱）」之一。近日，王嘉爾在深圳舉行一連兩場「JACKSON WANG MAGIC MAN WORLD TOUR 2024」深圳站，全場爆滿一票難求，琦琦為了見偶像也有前往捧場，除了坐第一排外還獲「特權」到後台與王嘉爾合照，惹粉羨慕。之後，琦琦開心分享合照到社交平台，表示：「王嘉爾超級有範，簡單型爆的magicman 演唱會，我喜歡的兩首歌papillon 和okay 可能要在等下次演唱會才能聽到。」不過，有粉絲表示：「這次世界巡迴主題是專輯《MAGIC MAN》巴比龍和okay不是這張專輯裡的，不會唱的」。琦琦即回覆多謝對方告知。

不過，最令網友關注的是王嘉爾竟然與琦琦「平頭」一樣咁高，令人嘖嘖稱奇。因為據資料顯示，模特兒出身的琦琦身高逾180cm，而王嘉爾的官方身高只有174cm，所以有網民留言：「增高鞋大派用場了」。「難怪只拍上半身。」不過，有網友力挺欣賞王嘉爾是他的才華，不是他的身高。