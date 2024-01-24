影后劉雅瑟進軍樂壇　孖「越南第一美女」出歌

「三料影后」劉雅瑟近日進軍樂壇，與有「越南第一美女」之稱的芝芙推出合唱歌《跟我做自己（FOLLOW ME）》。曾參加音樂選秀節目並獲得季軍而入行的雅瑟，一直暗藏歌手夢：「我終於可以以一個歌手身份再一次錄自己嘅歌，可以聽到我自己唱歌，然後可以拍MV，睇到我自己跳舞，覺得一切都好神奇，就感覺圓咗細個時嘅一個夢想，組一個組合。」

跟她組圑的芝芙也延續了去年在綜藝節目《乘風2023》中表演《Who’s That Girl》，Girl Power正是二人身上的共同點，揭開了她們想要通過音樂輸出的明確態度，獨立、勇敢、努力，在迎面外界的曲解和不同聲音下勇敢做自己，雅瑟說：「我跟她之前喺《乘風》都合作過有默契，所以呢次特別邀請她，希望佢能夠有機會嚟，我都希望自己有機會去越南。」

為了呈現出這種個性色彩下的「跟我做自己」，雅瑟和芝芙在MV中，以不同風格的造型切換，於不同場景中展現硬朗的Girl Power。以為拍MV比拍戲輕鬆，但雅瑟卻說比演戲更難，她解釋：「喺嘗試當一個唱跳歌手，對我嚟講係非常有挑戰性嘅，呢次係好唔同嘅體驗。因為我控制表情唔好，又好緊張，好怕自己會跳錯動作。以為拍MV一般都係晚上，冇諗過同拍戲嘅時間一樣，令我覺得原來拍MV跟拍戲係一樣，所以我希望能夠有機會嘗試不同類型嘅MV，最好係有故事性嘅。」