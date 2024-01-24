索模Hannah Palmer　熱愛郊野晒辣胸

俗語有話「一白遮三醜」，只係歐美女士卻鍾意曬得一身古銅色肌膚，尤其對美國人氣索模兼網紅Hannah Palmer嚟講，最愛喺郊外享受火辣辣嘅陽光。

享受陽光與海灘

亞洲女士對美白有着異常嘅執着，反觀歐美女士卻更樂於追求健康膚色，兩種唔同嘅觀念跟傳統審美觀有關，但無可否認歐美女郎更鍾意享受曬太陽嘅樂趣，其中就有呢位出生於美國亞利桑那州普雷斯科特嘅索女Hannah Palmer喇！

普雷斯科特呢個地方，對唔少人嚟講相當陌生，但呢個位於美國東南部嘅內陸城市，卻令Hannah從小養成對陽光嘅執着。佢多次表示最愛就係曬太陽，唔止鍾意喺山上或樹林度曬，更愛去到海邊享受陽光與海灘添！事實上，早喺高中時期以兼職模特兒身份活躍於模特兒界嘅佢，正因為鍾意陽光關係，所以當佢喺大學畢業後，便遠赴洛杉磯發展模特兒事業嘅同時，更重要係可以畀佢更加親近海邊，呢個決定可謂一舉兩得呀！

柔情無限

Hannah擁有迷人樣貌以及一對令人驚嘆嘅天然巨乳，憑住如此出眾嘅外在條件，令佢嘅模特兒事業發展得相當順利，與此同時，佢亦跟唔少模特兒一樣，積極經營社交帳號，有趣嘅係佢坦言最初其實唔知點樣搞！

佢表示因為一直甚少用社交帳號關係，所以最初只係Po吓一啲自拍照，但唔知點樣至能夠吸引到大家嘅目光。有見及此，佢便向其他模特兒偷師，唔止自拍性感寫真，又將平日嘅生活點滴同大家分享，結果唔單止因性感寫真獲得極高人氣，連同佢隻愛犬亦因此人氣急升。原來Hannah偶爾影相時會帶埋愛犬一齊上鏡，透過鏡頭展現嘅溺愛神情，令一眾粉絲被佢充滿愛意嘅表情所迷倒，覺得佢唔單止外形迷人，內心更係柔情無限、愛心爆棚呀！

Profile

出生地：美國

身高：167cm

三圍：34G-24-34

作為一位冒起得極快嘅性感網紅，Hannah Palmer嘅模特兒事業亦因為網上嘅人氣，而獲得相當大嘅助力，加上佢並唔吝嗇誘人身材，經常以大尺度性感造型示人，令佢獲得愈嚟愈高關注度。