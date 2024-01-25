全港首間以大數據分析升學顧問服務機構C教育　打破傳統規範　改寫海外升學生態

【營業資訊】近年具備國際視野的專才，在市場上可謂炙手可熱。因此不少學生為前景著想，均認為遠赴海外升學是最理想的選擇。過往普遍學生需要尋求海外升學顧問的協助，根據其豐富經驗下提供各種個人建議，然而，如要為學生提供更專業、全面、透明且準確的升學選擇，便需要引入突破性服務。本地升學顧問機構Cyclopes Education（C教育）於2021年創立，突破性推出全香港首個以大數據分析作為輔助工具，配合人工智能與現實海外升學的專業顧問，雙管齊下根據學生的學術成績、對學科以及留學國家的興趣，提供最具透明度及準確的升學建議。打破傳統而利用數據和科技真真正正解答學生對海外升學的各種問題，如「我所選的是否已是最適合我的院校？」、「我是否已經了解過所有合適的選擇？」、「我對每所院校、想修讀的學科、宿舍環境、校園文化，以至當地生活條件等有足夠的認知嗎？」等。

全港首創AI人工智能 x 專業升學顧問團隊 申請第一志願幾近100%

時代的轉變下，各行各業已離不開大數據的發展與應用。由零售、旅遊至金融及保險業務，不少線上平台利用AI 人工智能及大數據，為消費者提供了更高品質、更實惠的產品及服務。C 教育洞悉先機，分析及了解行業還沒有引入科技提升產品服務，因此決定把大數據技術融入其中，憑著一群既懂得數據分析，又熟悉海外升學流程的專業顧問，不斷收集與更新各大海外院校、升學國家政府的相關數據，從而建立出龐大的數據庫。受惠於全新科技作為輔助工具，學生只需輸入公開試成績或預測成績，以及其學科興趣，AI 人工智能就能迅速進行個性化分析，計算出最準確而適切的升學方案。

當然AI 人工智能系統的結果相當精準，然而，C 教育的專業升學顧問團隊並不會止步於此，他們將根據系統所得建議作為參考，繼而以其豐富的經驗再作進一步深入分析及評估，最終為學生提供最佳的選校策略。憑藉C教育自家開發的AI人工智能的精確推算，以及顧問團隊的豐富經驗，成功令學生就讀第一志願的比率幾乎100%。另一方面，C教育更提供一條龍服務，從申請學校到生涯規劃，以至簽證、保險和海外住宿等一系列傳統服務，引領學生輕鬆完成整個申請流程。

截至2023 年，C教育顧問團隊已經協助逾百多名學生順利到世界各地升學。僅2023年度，C教育網站的用戶數更超過6,700 人。受惠於獨特的結合大數據分析和專業顧問服務模式，定制度身訂制的升學方案。而這種創新的咨詢模式亦受到學生和家長的廣泛歡迎，詳盡的學科建議和選校策略，讓他們海外升學之路更為順利。

C教育創辦人Herman Fong表示：「過往個人顧問諮詢是根據經驗為學生提供建議，現在配合大數據分析提供選校選科策略，能夠為同學建議更精準的升學方案，大大增加他們按照自己的成績和意向入讀心儀學校的機會。C 教育的數據庫涵蓋了眾多英國院校的資訊，從寄宿學校、預科、學士到碩士課程等，涵蓋各個年齡層，無論學生的成績如何，C教育都能為其提供最佳的升學方案。」

「萬一不幸成績未如理想，C 教育強大的數據庫與資深顧問仍能照顧到同學所需，根據現行成績協助學生規劃出最佳的升學階梯，如大學預備班 (International Foundation Programme, IFP)或國際一年級 (International Year One, IYO) 課程等，讓他們順利出國，並按照計劃逐步升讀大學。」Herman補充道。

成功收購Synchro Overseas Education 服務範圍全面提升

上月C教育更成功收購Synchro Overseas Education，一家在香港已運作十數年，處理過數萬名學生諮詢的海外升學顧問團隊。收購後C教育將為學生帶來更多全方位的服務，以及更多升學的選擇。結合Synchro Overseas Education原有優勢，C教育將為學生提供更多服務，包括職涯諮詢、澳紐美加升學等領域，這不僅開拓更廣的服務範圍，更能通過C教育的全球化團隊提供更專業的升學諮詢服務，更能滿足有志到英國以外的地方留學的學生需求。

C教育於同月舉行收購慶祝會，機構創辦人Herman Fong和首席教育顧問Ophelia Tsui作為主禮嘉賓，主持揭幕儀式外，同場分享海外升學行業的前景，並與升學顧問專家探討海外升學的未來發展。

預見2024香港學生海外升學呈低齡化

首席教育顧問Ophelia Tsui 表示：「2024 年將有更多香港學生前往世界各國進行求學，我們可見香港學生海外升學呈現低齡化、多樣化、個性化以及高端化趨勢，而且他們對於升學決定將變得更謹慎。因此只有以大數據為基礎，以學生職業生涯為角度進行的升學諮詢，才能滿足不斷細化的市場，以及令家長能夠更安心安排其子女遠赴海外升學。」

目前，C教育技術團隊不斷進行內部智能分析工具研發，用以支援專業顧問的諮詢工作，讓他們能夠突破個人對學校信息有上限的熟悉度，為每一位學生提供最新、最詳盡可靠的海外升學資訊，務求讓學生全無後顧之憂，盡情追求夢想。