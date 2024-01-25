林心如拍真人騷突然爆喊　自責太少陪父母

台灣藝人林心如近年事業經營得有聲有色，而近期出演內地真人騷《我們的美好生活》嘅佢，更難得喺節目上罕有分享家庭心事，坦言自己鮮少陪伴父母外，講到傷心處時更喊埋出嚟，認真我見猶憐。

節目上，一眾藝人齊齊分享2024年最想做嘅事，鍾楚曦透露第一件事最想係同媽咪、細佬去旅行，表示想趁細佬未長大之前，留下一個美好回憶比對方，而林心如亦有感而發道，喺自己仲未結婚前，其實每年都會同父母一齊去旅行：「結婚有小孩之後，我就發現……我就只有為小孩了，沒有為了爸爸媽媽了。」話口未完更忍唔住眼濕濕開始喊，並透露直到依家，每次父母嚟探望自己都仲係會嗌佢「寶貝」，關心佢嘅近況：「我就沒有想到，他們其實也是看着我這樣長大的。」

另外，林心如亦喺節目中回憶道，有次同媽咪搭電梯時，突然見到媽咪嘅白頭髮：「媽媽，你怎麼那麼多白頭髮？」林母回道：「我老了，你不知道嗎？」令佢當下備受衝擊，內心更泛起陣陣酸澀感，覺得明明自細係媽咪湊大，點解會冇發現對方突然已經滿頭白髮：「我就覺得，我想在家裏面多陪他們一點。」佢亦解釋道，正因為想有更多時間陪伴父母，所以先減少內地嘅工作量。