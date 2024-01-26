清純女神擘大口食「巨物」　短短8秒勁轟動

台灣前「樂天女孩」啦啦隊人氣成員倪暄，有着甜美臉蛋及苗條身材嘅佢，因清純形象深受粉絲喜愛。可惜因被前男友爆出佢同球員出軌，導致形象受到重創重，即使佢多次澄清仍未能挽回啦啦隊事業，最終無耐以約滿為由退團，並轉戰主持發展，幾經辛苦事業終於再次迎來曙光。如今，不時現身綜藝節目嘅佢，更成日透過社交網同粉絲分享生活點滴外，日前更晒出一段色香味俱全嘅誘人影片，震驚唔少網友之餘，更引嚟一眾網友直呼：「感覺嘴會抽筋。」

日前，倪暄喺社交網晒出段食超巨大牛角包嘅影片，只見身裸色泡泡袖上衣襯超短褲嘅佢，整體望落優雅迷人，不過手上嘅牛角包就相當搶Fo，只見倪暄先係打開迷人小嘴咬一淡，未料因為咬唔開，令佢忍唔住雙手用力扯開牛角包之際，竟然因為慣性拉力成個包差啲飛走出去，而影片最後更停喺佢慌張救包嘅畫面，真實有趣嘅反應亦引嚟唔少網友留言：「這可以吃一個禮拜吧！」、「太巨了吧！」、「我有一個大膽的想法。」、「想看翻車現場，求後續！」、「張口吃都感覺嘴會抽筋。」對此，倪暄亦寫道：「沒看過這麼大的可頌，吃到翻車！它認真超重，應該有個3公斤，直接吃到過年完！」