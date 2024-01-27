吳京對妻子臭臉人設崩毁　網友勸離婚謝楠拒絕

內地男星吳京與主持人謝楠2013年結婚，婚後育有2子，一直恩愛。近日網民翻出夫妻昔日上綜藝節目《幸福三重奏》的片段，網民直指吳京某些做法不滿，認為他冷待妻子及脾氣相當暴躁。從網上瘋傳的影片中可見，夫妻在合作煮飯時，謝楠先將雞湯麵線的食材全部準備好，再由吳京下廚，然而吳京在煮好飯後獨自享用，而未有叫太太共饍。

事件持續發酵，謝楠表示最近亦看到社交網有網民勸她離婚的建議，令她哭笑不得。她笑言吳先生好緊張，擔心她真的不跟他過了。她表示自己不喜歡自證清白，直指這是個陷阱，跳下去沒意思。但是如果吳京要被無辜地拖曳到厭女、或者不尊重女性、不愛老婆的行列裏，她將以打破原則，因為這不是真相。謝楠稱：「其實節目剛播出時，都是在聲討我，現在轉而開始聲討他。」

她稱未必全部人理解吳京，也理解所有人對她的批評：「我們只是眾多夫妻裏如此渺小的個體，不過幸運的因為職業的關係，被你們看見。」並公開向公眾表白，她和吳京是足夠相愛，當然間中也有吵鬧時候，面對外間引發爭議，她感謝大家對他們的愛和關心：「生活不是非黑即白，但我們感謝所有關心，討論的朋友們，謝謝你們愛我們，希望我們好，批評也是愛。」