東方日報C1：曹敏寶疑搭上人夫　正印挺肚出走

前港姐冠軍曹敏莉的妹妹曹敏寶，前年參加《中年好聲音》與另一參賽者梁浩銓傳出緋聞。近日他們的關係更進一步，男方手臂紋上「MC」，似是敏寶英文名字的縮寫，被指是愛的紋身！此舉令他腹大便便的太太極度不滿，一怒之下更離家出走。男方承認與太太出現問題，但強調與曹敏寶無關。

無綫音樂選秀節目《中年好聲音》前年年底首播，5個月間捧紅了周吉佩、李佳、龍婷、羅啟豪、吳大強及曹敏寶等參賽者。當中現年37歲的曹敏寶是歌手出身，2018年與做科學家的林潤生結婚，婚後誕下一對子女，家住獨立屋，過着幸福少奶奶生活。參賽期間，她的老公及一對子女不時捧場，冧爆的她曾發表愛的宣言：「老公，沒有你，我甚麼都不是。」不過人前表現恩愛的她，疑與另一參賽者梁浩銓過從甚密！昨日有讀者爆料指她暗撻梁浩銓，雙方已發展了一段時間，男方更在手臂紋上疑代表敏寶英文名Mable Cho的縮寫「MC」，被視為愛的紋身。此舉令懷有身孕的梁太太甚為氣結，一怒之下離家出走。

依偎合照摸心口

翻查敏寶與梁浩銓的社交網，未知男方是否知道事件曝光，清空社交網所有貼文，而敏寶的社交網則不難發現二人的「親密關係」。他們曾在比賽期間化身限定情侶演繹《從不喜歡孤單一個》，期間既拖手又情深款款，節目播出當日，敏寶就在社交網上載與梁浩銓的合照，他們除了擺心形甫士自拍，敏寶合照時更輕撫對方胸膛，另一張相則見她「心心眼」望着男方，當時她發文：「芬叔（梁浩銓）寶寶在哪兒，在今晚這集充滿粉紅泡泡的中年好聲音，從不喜歡孤單一個，一對愛極對方的情人，卻不能走在一起，要如何演繹這種苦戀……看我們100%投入吧！」

梁浩銓人氣不及曹敏寶，但自身經歷卻令觀眾留下深刻印象。他曾自揭數年前因生意失敗欠下一身債，債主更登門追數，結果他被家人趕出家門，窮途末路的他要去24小時營業的快餐店過夜。為了修補與父母的關係，他向雙親寫道歉信，結果獲父母現身舞台支持，其母當眾表示早已放下，母子間多年心結終於解開。

梁浩銓承認暫時分居

對於與曹敏寶傳緋聞導致夫妻不和，梁浩銓接受本報訪問時，談及疑似紋上「愛的紋身」一事，他解釋兒子的英文名是Matthew，太太英文名則是Cheresa，故才紋上「MC」字樣。有指太太挺肚出走，他坦言現時夫妻的確有少許問題，雙方暫時分開居住，但強調與太太的關係與曹敏寶無關，只是夫妻之間的問題，澄清與曹敏寶只是好朋友：「可能咁啱同老婆關係有啲問題，所以令人聯想埋一齊啦！」曹敏寶則表示：「完全沒有咁嘅事，同佢只係好朋友關係！」

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