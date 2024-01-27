陳豪再拎視帝唔加出騷價：有嘢做已經算係咁

視帝陳豪今午（27日）到沙田出席活動，即場示範「煮啡身手」，又與被選中的客戶影合照及互動，場面熱鬧。這是他半月前再成為視帝後首個商演活動，當被問到有否調整出場費時，他爽快表示：「梗係冇啦，最緊要開心價。依家市道唔好，大家要好好把握手頭上每個機會，有嘢做已經算係咁。（減價？）好似疫情嗰時咁，大家互相幫忙，減啲都冇所謂，盡量同客戶互補不足，大家一齊解決問題。」

談到得獎後的慶祝，他指暫時未有，但稍後有計劃安排與粉絲食飯：「真係當咗佢嘅朋友，邊個嚟到就嚟，嚟唔到就下次啦。」農曆新年期間，他則留港度歲：「因為嚟緊要開新劇，所以即使同太太計劃咗會有一個二人世界嘅旅行，都要再度吓期先。」

至於早前與太太、子女、母親及兄長等一行7人到歐洲旅行半個月，他表示行程相當愉快：「其實係上次我同太太陳茵媺去過（葡萄牙及西班牙）後印象唔錯，所以都想帶小朋友去見識吓，都係第一次帶佢哋去咁遠嘅地方，好彩無論機程同埋抵步後孭住背囊行好遠嘅路，佢哋都冇怨言，表現令我好滿意。（三代同堂陳媽媽好開心？）係，佢都算正式第一次同啲孫一齊去旅行。（有冇幫太太影靚相？）有，不過我拍片多，啲片返到香港都未剪得晒。」

至於太太會否再拍劇，陳豪指對方拍《羅密歐與祝英台》拍出戲癮來，歡迎大家在送劇本給她考慮，不過對於再次合作，陳豪即耍手兼擰頭：「最好唔好，一齊反而害咗佢，畀佢同其他男主角試吓啦。」