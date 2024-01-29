黃榕帶住出騷　薛影儀代言手機遊戲即邀心上人現身

藝人盧海鵬、黃榕與薛影儀（阿儀）晚上（28日）出席慈善活動。黃榕表示會上台演繹歌曲《我不是黃蓉》，笑言很多人也誤會了她是歌曲原唱歌手，她説：「其實隻歌唔關我事，不過我通常去內地登台都會唱呢隻。」她表示2月頭會到內南寧為網劇進行拍攝。她透露好友阿儀為手機遊戲作代言，稍後將舉行發布會：「佢有好多個造型，有古裝、啤酒女郎、女僕同學生。」除此之外又透露阿儀已獲邀請，稍後將會到多所中學作巡迴演出。阿儀則以「開心價」來形容酬勞相當滿意，問到會否買禮物獎勵自己？她表示沒有想過買東西，感謝黃榕經常找她出席活動，更突然爆出一句：「你覺得唔簽約係咪好過簽約？我有合約嗰陣，經理人有活動都唔會通知我囉。」身旁黃榕即為她解圍：「唔緊要，都過咗去啦！2024新嘅一年有多啲工作，賺多啲錢，最緊要身體健康！」阿儀則預祝大家身體健康、工作順利、開開心心，問到新年願望是否早日找個伴？她笑言沒有想過，不過又透露原先邀請了「心上人」出席她的發布會，可惜對方有事未能出席。

至於盧海鵬就表示現時仍會每天上山跑步，以保持身體健康：「無懼風吹雨打天，天寒天凍都要跑，冇停過！」除了跑山，也會間中出席好友飯局，透露雖然右眼因長期病而失明，就連智能電話也未能使用，不過閒時在家會回看昔日經典節目《歡樂今宵》，又表示仍會繼續拍戲，不過暫時未有人找他。