譚俊彥賣笑助攻！李佳芯突解凍拍劇　離巢前最後一擊？

視后李佳芯（Ali）近年慘遭無綫掟入「雪櫃」投閒置散，冇劇開只能集中做主持，心灰意冷的她早前放風指即將約滿，令離巢之說甚囂塵上。不過峰迴路轉，「雪藏」多時的Ali近日正式「解凍」，將於3月底夥拍視帝譚俊彥開劇，飾演歡喜冤家發放笑彈。由於Ali續約事宜尚未明朗，該劇恐怕是她合約屆滿前的最後作品！

早年捲入政治風波遭內地封殺及無綫「雪藏」的李佳芯，劇集亦慘遭易角，自2021年與馬德鐘合作劇集《有種好男人》後已絕迹劇壇。為爭取曝光率，Ali把心一橫轉戰主持節目，繼有《夢中．情．人》、《仨心友行3》、《身體最誠實》及《日本18種住法》等，她亦嘗試踩過界任幕後，為微電影兼任監製、導演、編劇及主演。

雖然沒有新作，但她去年底仍盛裝亮相無綫台慶夜，惟節目在內地無綫官方平台直播期間，Ali無論近鏡、遠鏡都跟前年情況一樣被打格，即使無綫內地社交網的照片及短片，她亦一律冇影，當時她對於公司安排表現落落大方，只說會繼續做好本分。至本月中的無綫頒獎禮，Ali雖然有份角逐視后及「最佳女主持」，卻「被缺席」，之後她出席活動時直認與無綫的合約今年內屆滿，現時雙方有傾續約，但尚未達成共識，故離巢與否尚未有定案。

郭柏妍拍住視帝上

不過已兩年多沒拍劇的Ali，近日傳來好消息，據知3月底將與視帝譚俊彥（Shaun）合作無綫喜劇《麻雀樂團》，意味她正式解凍「復出」拍劇！該劇講述麻雀與音樂的故事，飾演麻雀館管數婆的Ali性格豪爽，與老闆兼單親爸爸Shaun是歡喜冤家，更會發展感情線，而無綫力捧小花郭柏妍則演Shaun的女兒。今次是Ali與Shaun首度合作拍劇，相信視帝、視后雙劍合璧，定必擦出新火花。若然Ali最終決定不續約，《麻》劇將是她在無綫最後的作品。

「期待新角色！」

東網昨日（29日）就「解凍」入劇組一事聯絡Ali，她承認將開拍新劇，並透過短訊表示：「謝謝！我未睇晒劇本，但期待新角色！」並留下一個笑臉符號，看來對於終如願拍劇感開心。至於Shaun亦期待與新對手Ali合作，他說：「睇咗劇本，覺得呢對歡喜冤家應該好好玩嘅，希望開工時，大家日日都可以笑住返屋企啦！」

有劇開自然心情愉快，難怪Ali日前與粉絲舉行聚會，全程笑到四萬咁口，及後更於社交網分享照片，當中有一張是哈哈笑氣球的照片，她感性留言指影迷多年來對她不離不棄，更說：「對你們的每一問都是這些年的疑惑，對我的每一答都是言行一致的純粹，真的，不遲不早，而一向邊走邊決定的我，繼續相信，最好的Timing就是交給時間的本身。」字裏行間似乎仍未決定好去留問題。