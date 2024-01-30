陳靜孖李思雅睇澳洲網球公開賽　沙灘晒半球狂擺甫士

藝人李思雅向來是運動健將，除了是網球高手外，就連打高爾夫球都經常獲獎。思雅日前於社交網PO了多張與陳靜(Dada)露背美照，更留言：「Girls night after a fun golf day.」之後思雅又PO了多張在澳洲跟友人於網球場的合照，又表示：「今日真係好開心，相隔超過20年再返墨爾本網球學校，約番個head coach見面，仲安排我哋打返場港澳friendly match，so happy~細個辛苦練波嘅感覺返晒嚟！」小時候於墨爾本讀網球學校的思雅，此程專程更找來20多年前的教練及波友一聚，坦言開心又好玩。

思雅接受東網獨家訪問時坦言跟Dada是做運動認識的，她謂：「我啱啱同Dada去咗澳洲睇網球公開賽，呢個旅程主要係睇比賽，早兩日我哋就睇咗現時世界第一的祖高域比賽，我同DaDa都識咗幾年，之前大家都係一齊行山同踩單車，不過打golf佢好少，尋日佢都只係第一次落場。」

至於Dada則到當地沙灘拍下不少美照，雖然未有噴血水着示人，但穿了一條低胸deep V裙的她，露出「深溝」，拍片時更搔首弄姿，狂擺POSE，就連女神級的謝安琪都留言:「我的女神」，而佘詩曼看見了她看網球賽事的POST時，都忍不住留言：「你就正啦！」Dada開心回應她謂：「hehehe我都覺得好正！」