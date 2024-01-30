《哥斯拉-1.0》力壓《英雄》登上史上北美最賣座外語片第3位

日本賣座怪獸片《哥斯拉-1.0》（Godzilla Minus One）自去年底於北美上映後一直大受歡迎，上映1個半月仍然保持在北美開畫票房榜10大位置，而影片於北美的累積票房已高達5,500萬美元（約4.3億港元），超越張藝謀的華語武俠片《英雄》和韓國賣座片《上流寄生族》，成為北美史上最高票房外語電影第3位！

以《哥》目前的強勁走勢，相信於短時間可超越意大利電影《一個快樂的傳說》（Life is Beautiful）登上亞軍位置，正式挑戰收1.29億美元（約10億港元）李安的經典華語武俠片《臥虎藏龍》，保持了接近24年的最賣座外語片紀錄！

【北美史上十大最賣座外語片】

1.《臥虎藏龍》（2000年）

2.《一個快樂的傳說》（1998年）

3.《哥斯拉-1.0》（2023年）

4.《英雄》（2004年）

5.《上流寄生族》（2019年）

6.《Instructions Not Included》（2013年）

7.《魔間迷宮》（2006年）

8.《天使愛美麗》（2001年）

9.《霍元甲》（2006年）

10.《事先張揚的求愛事件》（1994年）