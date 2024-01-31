顧定軒原來係廚神　倪嘉雯話要加分

藝人倪嘉雯（Carmen)、馮皓揚（羊羊）和顧定軒（Zeno)今日（31日）為無綫J2飲食綜藝節目《我們家的料理》進行最後拍攝。三人表示節目中會通過小劇場來教大家煮食，藝人們亦會在節目中大顯身手，親自下廚。

Zeno在節目中擔任料理神手，羊羊更稱讚Zeno是一個真正的廚神，刀法了得，不過偶爾仍需要大廚Oreo做替身，而Carmen和羊羊則主要負責食，羊羊更指今次有一半是本色演出。而Carmen今次夥拍兩位型男做節目，笑言會煮食的男性會加分，問到Carmen對羊羊和Zeno的看法？Carmen說：「我一直都畀好高評價畀佢哋，而且佢哋係節目認真，對哋都好有感覺。」大讚兩男在節目中非常識得交流，合作過程好開心。

在節目中，羊羊和Carmen會發展成姊弟戀，現實中他們也相差9歲，不過Carmen透露已經給師傅批算過，要找比自己大9年的男性，Carmen說：「其實我自己冇諗，不過我一直都想搵個大過我嘅，我以前都未試過同細過我嘅人人拍拖，所以今次係劇可以試吓。」而Zeno在節目中亦會有CP，形容他們節目中的感情線為錯綜複雜，另外羊羊亦指出節目獻出了他多個的「第一次」例如唱歌、姊弟戀和濕身演出。