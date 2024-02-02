被陳豪篤爆頒獎禮冇多謝高層　黃宗澤知衰自動簽兩年約補鑊

藝人陳豪、黃宗澤（Bosco）、馬國明、宣萱、吳啟華、陳瀅、劉佩玥（Moon）及陳敏之等今日（2日）出席邵氏超級網劇《執法者們》開鏡儀式，出品人邵氏兄弟國際影業有限公司執行董事及總經理樂易玲及導演亦有出席。活動上眾人以小劇場形式介紹自己角色，當中陳豪問Bosco為何於台慶頒獎禮獲獎時不多謝樂易玲？他即指自知是死罪，故昨晚打聽樂小姐衣着顏色，今日特意穿紫色衣服襯她，更指要自動簽約兩年，笑謂：「生係邵氏人，離開都係邵氏人。」

三位視帝陳豪、Bosco和馬國明乃首次合作，劇中分別飾演不同的政府部門，Bosco是執法人員、馬國明是廉署人員、陳豪則是律政署律師 。Bosco指《執》劇講述三個部門一起查案，三人都是正派，自己是當中打得最多：「陳豪主力法庭戲，我係打死人，佢就講死人，我好想同佢調轉。（正派會黑化？）唔劇透太多住，林嘉華就係大反派。」他表示分別與陳豪和馬國明合作過，但今次組合是第一次。陳豪表示三人劇中分工清晰，亦各有感情線，笑指不用爭女仔，不過未知對手是誰：「淨係知道安排咗個女人。」馬明則表示自己沒太多感情線，Bosco即笑指他已是人夫，劇組不敢安排太多，故安排陳瀅主動追求他。至於Bosco則與蔡潔首次演情侶。另談到與吳啟華再次合作，馬明與陳豪都表示之前與對方曾一起演過醫生，Bosco就表示吳啟華今次演他的上司，有不少對手戲，非常期待。