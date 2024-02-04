中島美嘉港騷開鑼　重現「NANA」look送驚喜

曾演真人版電影《NANA 世上的另一個我》的日本歌姬中島美嘉，一連兩場首次香港個人演唱會昨日(3日)假亞洲博覽館Hall 10開鑼，門票開售火速售罄，吸引大批樂迷朝聖，包括本地女歌手陳蕾、雲浩影（Cloud）及前女子組合Super Girls成員Aka（趙慧珊）等。

美嘉在兩名芭蕾舞者伴舞下，以森林女神造型出場，演唱英文歌《AMAZING GRACE》為演唱會正式揭開序幕。她緊接以「NANA」經典造型演唱名曲《GLAMOROUS SKY》，即時勾起場內所有歌迷的集體回憶。她特意將在電影中穿過私人紅色外套及帽帶來香港，為港迷送上驚喜。之後她脫下外套，演唱《LOVE IS ECSTASY》及《I DON'T KNOW》兩首節拍強勁的搖滾歌曲時，更High爆走近結他手老公馬谷勇身旁Jam歌放閃，炒熱現場氣氛。

她全晚共演唱了近30首新舊歌曲，換了逾9套歌衫，以多個性感又型格的造型示人。她以黑色高衩長裙，以串燒形式演唱《我愛你》、《STARS》、《櫻花紛飛時》及《最美好的自己》等抒情歌，並演唱代表名曲之一的《曾經我也想過一了百了》感動歌迷，但可惜台上螢光幕的字幕卻多次打錯字。

美嘉以廣東話向觀眾打招呼：「大家好，我係中島美嘉。」又透過翻譯介紹歌曲。其後她換上婚紗look演唱冬日名曲《雪之華》，又翻唱前女團欅坂46的歌曲《不協和音》及其最新歌曲《MISSION》，長達兩小時半的演唱會才在歌迷滿足之下落幕。