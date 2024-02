《土星獎》舉行　奇洛李維斯獲頒事業成就獎　

表揚科幻片、恐怖片及冒險片的《第51屆土星獎》前日於美國洛杉磯舉行,荷里活一眾巨星包括奇洛李維斯(Keanu Reeves)與尼古拉斯基治(Nicolas Cage)、Emily Blunt等均有出席。而賽果方面,金像導演占士金馬倫(James Cameron)的賣座科幻鉅製《阿凡達:水之道》(Avatar:The Way of Water)獲12項最多提名,結果不負眾望連掃最佳科幻電影、導演、劇本以及視覺效果4獎成為大贏家。

至於獲11獎提名的話題電影《奧本海默》(Oppenheimer)亦獲3獎,其中包括最佳驚慄電影、剪接等,而女星Emily Blunt就獲最佳女配角,並由《奧》導演基斯杜化洛倫(Christopher Nolan)頒發,至於基斯杜化則獲大會頒發土星視野獎。最佳男女主角就由《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)的夏里遜福(Harrison Ford)和《Barbie芭比》(Barbie)的瑪歌羅比(Margot Robbie)分別奪得,最佳男配角就由《吸血鬼奴才:雷菲爾》(Renfield)的尼古拉斯基治奪得。其他得主,還有獲頒事業成就獎的茱迪科士打(Jodie Foster)以及奇洛李維斯等。 當奇洛上台獲頒以《殺神John Wick》(John Wick)系列已故拍檔Lance Reddick命名的成就獎時,他也有提及Lance並一度哽咽,並認為他離開得太早。

而漫威主席Kevin Feige代表《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)上台領取最佳超級英雄電影時,他頭戴的Cap帽被粉絲認出是今年上映的新作《死侍3》(Deadpool 3)新logo,logo將片中「死侍」與新加入的「狼人」合併。Kevin現身公開場合都不忘為新片宣傳。

至於電視獎項方面,Netflix人氣劇《星期三》(Wednesday)除了獲最佳夢幻電視劇集獎之外,劇中女主角Jenna Ortega亦獲最佳電視劇集年輕演員。