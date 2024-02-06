《土星獎》舉行　奇洛李維斯獲頒事業成就獎　

表揚科幻片、恐怖片及冒險片的《第51屆土星獎》前日於美國洛杉磯舉行，荷里活一眾巨星包括奇洛李維斯（Keanu Reeves）與尼古拉斯基治（Nicolas Cage）、Emily Blunt等均有出席。而賽果方面，金像導演占士金馬倫（James Cameron）的賣座科幻鉅製《阿凡達：水之道》（Avatar:The Way of Water）獲12項最多提名，結果不負眾望連掃最佳科幻電影、導演、劇本以及視覺效果4獎成為大贏家。

至於獲11獎提名的話題電影《奧本海默》（Oppenheimer）亦獲3獎，其中包括最佳驚慄電影、剪接等，而女星Emily Blunt就獲最佳女配角，並由《奧》導演基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）頒發，至於基斯杜化則獲大會頒發土星視野獎。最佳男女主角就由《奪寶奇兵之命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）的夏里遜福（Harrison Ford）和《Barbie芭比》（Barbie）的瑪歌羅比（Margot Robbie）分別奪得，最佳男配角就由《吸血鬼奴才：雷菲爾》（Renfield）的尼古拉斯基治奪得。其他得主，還有獲頒事業成就獎的茱迪科士打（Jodie Foster）以及奇洛李維斯等。 當奇洛上台獲頒以《殺神John Wick》（John Wick）系列已故拍檔Lance Reddick命名的成就獎時，他也有提及Lance並一度哽咽，並認為他離開得太早。

而漫威主席Kevin Feige代表《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）上台領取最佳超級英雄電影時，他頭戴的Cap帽被粉絲認出是今年上映的新作《死侍3》(Deadpool 3)新logo，logo將片中「死侍」與新加入的「狼人」合併。Kevin現身公開場合都不忘為新片宣傳。

至於電視獎項方面，Netflix人氣劇《星期三》（Wednesday）除了獲最佳夢幻電視劇集獎之外，劇中女主角Jenna Ortega亦獲最佳電視劇集年輕演員。