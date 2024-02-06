金像獎2024︱廖子妤公布男友盧鎮業入圍爭影帝　激動眼濕濕

香港電影金像獎協會今日（6日）舉行記者會，宣布《第四十二屆香港電影金像獎》將於4月14日於香港文化中心舉行。記者會邀得廖子妤、劉俊謙、周漢寧及影壇新人吳冰揭曉各大獎項的提名名單。

金像獎協會主席爾冬陞表示2023年度合乎資格參選的港產片共有50部，比去年增加17部，當中有20位新導演作品參加，他表示雖然預算緊絀，但喜見台前幕後十分熱血及團結，很多亦身兼多職，比起他們當年更熱血。

而金像獎創作總監的簡君晋，透露今年仍然有預鄭啟泰擔任頒獎禮旁白，但由於他突然離世，大會仍未找到人補上，他稱：「鄭啟泰做旁白已經有10年，我哋每位幫手金像獎嘅所有人都好唔捨得佢。」

廖子妤公布「最佳男主角」名單，其男友盧鎮業有份憑《年少日記》入圍「最佳男主角。」，當時她真情流露表現激動，而且眼泛淚光，事後她笑言：「真係好失禮，原本諗住穩定心情，點知做唔到，不過都戥佢入圍開心。（睇好男友得獎？）好難講，個個都係好勁前輩，係梁朝偉。」而她自己與楊偲泳和黃子華都憑《毒舌大狀》入圍提名，笑言可以與子華行紅地氈時，扮站不穩撓住子華。至於與好友余香凝和王丹尼入圍「最佳女主角」，廖子妤笑言：「唔敢講睇好邊個，我選擇棄權。」

至於憑《一人婚禮》角逐《最佳新演員》的吳冰，表示入圍已經是一個肯定，所以心情緊張又開心，但對獎項抱平常心，亦會為自己加油。