東方日報C1：容祖兒組班拍最強笑片　Twins歲晚報喜開巡演

明日龍年大年初一，容祖兒、蔡卓妍及鍾欣潼以「英皇龍虎豹」之名向讀者拜個早年！在年三十慶團圓的日子，Twins繼續團聚，將齊拍綜藝、舉行巡演，又打算孖祖兒開Talk Show，祖兒就自薦加埋「新進笑匠」張敬軒，組最強班底拍戲！

容祖兒（Joey）、蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）在Twins紅館演唱會尾場同台派彩蛋，而驚喜陸續有來，新年將至，「英皇龍虎豹」以Joey為首祝大家「『龍』馬精神」，「虎女」阿Sa祝各位「『虎』虎生威」，「豹妹」阿嬌恭喜粉絲「一『豹』而紅」，意頭十足。

剛完成演唱會的Twins坦言未夠喉，亦知粉絲未聽夠，所以迎新年先報喜預告將展開巡迴演唱會，阿Sa說：「想將個騷帶畀香港以外嘅朋友，同埋成軍22年好有紀念性，喺邊幾站唱？好快公布，等好消息啦！」至於香港可會開Part 2？阿嬌直認都想，但笑言年紀大，要視乎體能。不過Twins暫不會「拆夥」，將齊返內地錄影綜藝節目《因為是朋友呀》第二季。

談及「英皇龍虎豹」是粉絲心目中的「我最喜愛的組合」之一，問到可有機會合體開騷？Twins雀躍指朋友齊開騷一定開心，但可能變成「三個女人一個墟」：「到時我哋會圍圈傾偈變咗『吹水Talk Show』多過唱歌，哈哈。睇緣分啦！」由於Joey覺得Talk Show未夠刺激，遂提議齊攻大銀幕：「不如一齊拍戲，鬼片、笑片都可以。」三女愈吹愈high時，再問到張敬軒在Twins演唱會中粉墨登場，可有興趣齊集拍喜劇，阿Sa、阿嬌爽快地說：「唔係話唔得㗎，但計劃未有，希望有導演慧眼搵我哋合作啦，隨時歡迎。」

不約而同 唔求桃花

Joey、Twins忙足一整年，臨近新春終放假，問Joey可會約Twins組「出走小隊」旅遊？她表示最難忘三人20多年前首次去印度拜神，又爆阿Sa有鋪「閃飛」癮，她說：「好似嗰次我喺韓國拍MV，阿Sa突然買張機票飛嚟。依家要挑戰一啲有探險成分嘅地方，可以諗吓越南同冰島。」

至於三位天之驕女，可望龍年大行桃花運？事業心重的Joey新年願望依舊：「都係想唱多啲好歌，啲好歌無啦啦從天而降，多到中頭獎！」而Twins因開騷期間雙雙抱恙，深明健康勝於萬金，同時亦希望：「心想事成、樣樣都好！」

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