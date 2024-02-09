《龍躍千里─甲辰年新春音樂派對》　曾比特與粉絲組隊玩遊戲

適逢農曆新年，港台電視31製作特備賀年節目，與雲南衛視及北京廣播電視台共同協製《龍躍千里─甲辰年新春音樂派對》，將於大年初一及年初二（2月10日、11日）在香港、北京及昆明三地同步播放。節目除了邀請香港歌手助陣外，並透過介紹三地（雲南，北京及香港）的不同特色，讓內地及香港觀眾一同感受過年的氣氛。

節目請來林智樂（Felix）、曾比特（Mike）及詹天文（Windy）帶來幾首好歌，唱好新年之外，更在錄影現場與粉絲觀眾互動，與粉絲組隊玩遊戲比拼，勢為粉絲爭奪勝負，贏取豐富的獎品。此外，Felix早前更特地為節目到雲南昆明拍攝，由雲南衛視主持人高強一盡地主之誼，帶Felix到昆明人氣最旺的篆新農貿市場、金殿風景區、老滇山寨等，讓他親身了解當地的新年習俗。他們還一起品嘗雲南的過年菜，Felix笑說原來雲南不只有出名的過橋米線，還有很多美味的特色食物。作為實力歌手，Felix離開昆明前，特地到當地最潮的年青人集中地 ─ 南強夜市做街頭表演，推廣自己的歌，包括出道作《忘記趁早》，以及《麻雀》。

另一邊廂，香港電台節目主持阮頌揚（Brian）到北京，與北京廣播電視台主持張瑩遊歷不同地區，了解到作為國家首都，當地既保留傳統的中國春節特色之外，亦不乏嶄新的娛樂節慶好去處。他們除了走進北京最具代表性的歷史建築之一 ─ 正陽門之外，Brian更藉機會到北京的老店順道辦年貨。年輕人想要「過年新方式」，這正好切合北京環球度假區的年度主題。Brian在節目中逐一向各觀眾介紹主題公園內必到的旅遊景點，而且熱切地感受到當地喜慶歡騰的賀年氣氛。

《龍躍千里─甲辰年新春音樂派對》由黃心美和香港電台普通話台孟繁旭擔任主持。節目將於大年初一（2月10日）晚上9時30分，以及翌日（2月11日）下午1時，在港台電視31播出。港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK 電視」同步直播及提供節目重溫。