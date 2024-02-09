周吉佩過「肥」年　支嚳儀有心理準備影性感照

《中年好聲音》周吉佩、支嚳儀、羅啟豪、《亞洲超星團》丁子朗（丁丁）、余宗遙及《聲夢傳奇》文凱婷等，今日（9日）現身尖沙咀，為明晚新春匯演作綵排。吉吉與支嚳儀因《中年好聲音》人氣急升，過去一年工作多多，問到二人今年是否過肥年？支嚳儀笑指是身形上的肥，吉吉則表示未有計過賺了多少，但今年封利是的預算比過往增加了3倍。

談到新年也要開工，支嚳儀表示老公跟囝囝也很支持，不過吉吉就指雖然老婆體諒，但小朋友就有投訴，自己也很掛念小朋友：「依家會校鬧鐘早啲起身，喺阿女返學前見10分鐘，囡囡會攬到我實。」他透露要到年初四才放假，會跟《中》的成員找車婉婉團拜。至於支嚳儀就透露年初二會與家人到濟州島旅行，2月底會拍人生中的第一個MV：「所以旅行都要忍口，到時淨係食泡菜！」她自爆接了一個纖體廣告，笑指最初也有心理準備或要拍性感照：「但佢哋反而話唔使，哈哈！」問到若要求她影性感相會否介意？她坦言自己是處女座，若要影性感相必定對自己的身材要求很高，因此有難度，問到是否要得到老公批准？她直言老公會相信她的標準，故不用審批。

至於丁丁就高興表示疫情幾年，終於能復辦匯演：「同超星團一齊表演，新年都好忙，今日年三十晚直播，之後澳門花車，幾日都見到班兄弟。」他坦言從未行過花市很想去逛逛，好友吳若希亦有要約他晚上行花市，可惜今晚仍有工作，要凌晨後才有時間。《亞洲超星團》將於本月底宣布18位入圍成團的成員名單，稍後亦將出席澳門花車活動，近日一直忙於綵排，他表示雖然工作忙，但年初二有空檔，已邀約了一班《超星團》兄弟到他家中團拜，會玩「魚蝦蟹」試試運氣。