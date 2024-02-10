姚子羚知前度有新歡　直言好耐冇聯絡

昨晚（9日）年三十晚，無綫移師廟街舉行《除夕倒數迎金龍》直播，由汪明荃、陳庭欣和區永權等擔任司儀，演出嘉賓包括《狀王之王》的王浩信、姚子羚和陳楨怡、《本尊就位》的謝東閔和孔德賢，還有《愛．回家之開心速遞》、《亞洲超星團》、《中年好聲音》及《中2》等藝人歌手，出席的演員眾多。呂慧儀、吳偉豪和鄧智偉演出「財神趣劇」時抽美斯事件水，直指美斯不出場就唔畀錢。羅啟豪唱陳奕迅的《今天等我來》時甩嘴，台上靜默了幾秒。表演嘉賓之一的李龍基，亦偕女友王青霞出席，李龍基原想與女友合照，喊着「老婆，老婆」，但女友愈叫愈走，李龍基一臉無奈，之後亦表示律師不建議他受訪。

王浩信和姚子羚以古裝扮相現身，浩信表示再穿古裝，工作人員指看不慣他的古裝有頭髮。他笑言：「但係詼諧就一如既往嘅。」希望看到他着古裝，令大家聯想起《狀王之王》。他透露《黑色月光》大陸部分已殺青，只剩香港的部分，新年都會留港。昨晚年三十晚，浩信表示吃了一半團年飯便趕來開工，同街坊拜年，子羚就前一日已提早打邊爐團年，家姐買了海鮮加料，今個新年他們會落力宣傳，子羚更想約林子聰和一班演員一同食飯追劇。

有指子羚的前度Raymond撻着「的骰Angelababy」索模鍾曦南，子羚表示有人告知此事，但直言跟前度好耐冇聯絡，問到她可有拖拍？她說：「兔年未有，可能係12年前兔年未有，哈哈！睇吓今年龍年喇！」浩信讚她妙語連珠。問會否趁機向現場堪輿學家指點迷津？子羚：「都可以，不過更想賺多啲錢，最緊要《狀》收視好。」浩信表示聽到劇集口碑不錯，身邊朋友都話睇得好開心，最想大家過一個開心新年：「大家好耐未試過笑得咁開心，希望龍年畀到正能量，（點樣谷高收視？）收視一路向上升緊，依家先知9:30收視係較8:30難，要畀心機做多啲宣傳，囡囡都有睇，不過佢鍾意儲起一次過睇。」