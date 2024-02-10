港姐新年約食飯　莊子璇「雀后」變財神

港姐冠軍莊子璇、亞軍王怡然與郭珮文於大年初一（10日）齊齊歎賀年菜，寓意豐衣足食。趁新年與家人開枱打麻雀的子璇自詡是「雀后」，實情卻是家人的財神，新年狂派錢。

應屆香港小姐冠軍莊子璇（Hilary）、亞軍王怡然（Lynn）與贏得台慶大獎的郭珮文（Juliana）在大年初一大擦賀年菜「五福臨門」、「龍馬精神」、「年年有餘」、「好事團圓」、「金雞報喜」攞好意頭，祝賀龍年豐衣足食。莊子璇回顧贏得后冠感覺像發了場夢，好似沒有做過甚麼，卻收穫甚豐，相當幸運。事業發展相當滿意，但學業方面則要加把勁，她笑說：「讀書就有啲Handle唔到，依家會再專心啲，希望今年畢到業。」

莊子璇新年會與家人「攻打四方城」，對打麻雀自我感覺良好自詡是「雀后」，但實情卻是家人新年的財神。王怡然與家人則會在歲晚坐定定齊齊食團年飯兼睇春晚節目。吃貨郭珮文的屋企人也一樣有食力，對團年飯相當重視，一圍枱炮製多達廿多個餸菜，她雖然也怕肥，但會吃飽再減磅。

郭珮文去年率先跑出拍劇，近期更加入處境劇《愛．回家之開心速遞》：「上年有好多新嘗試、有好多大轉變，選港姐令我冇咁怕醜，入咗行希望演技、講嘢做得更好，有多啲嘗試，或者挑戰吓做主持。」莊子璇與王怡然則不急於拍劇，皆認為要先做好準備，王怡然自言首要是練好廣東話，早前狂煲《新聞女王》學習。

生肖同屬馬去年皆犯太歲的莊子璇與王怡然上年同被負面新聞困擾，子璇戴上Super Seven水晶增強運勢，希望掃走是非，王怡然亦坦言非常希望遠離是非，專心學業和工作。

場地：个園竹語

服裝：Biba