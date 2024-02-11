星玄｜龍仔陳山聰恨出口　拍《新聞女王2》預埋佢

祝大家新年進步，步步高陞！今日係2月11日農曆正月初二，是日最旺生肖係龍，事業旺，運勢上升，開工大吉，易做出好成績。肖龍嘅視帝陳山聰，甫踏入新一年，先與好兄弟譚俊彥、袁偉豪到馬來西亞舉行演唱會，而上月底山聰又受呂珊邀請擔心個唱嘉賓，多次獻聲展歌喉，令佢喺其社交網上發文表示：「其實歌手出道嘅我，最近成日可以係舞台上唱歌俾大家聽實在太爽！」

而去年山聰因「Man姐」佘詩曼而自薦客串《新聞女王》，仲飾演一名「輕度弱智爸爸賴志雄」，唔少網民都大讚山聰嘅演技，可以媲美劉松仁喺《大時代》入面個角色，佢事後訪問嗰陣更講，如果《新聞女王》開續集，佢唔要再客串而係直接有份拍，山聰你運勢上升，快啲同監製、阿佘坐埋傾下幾時開拍《新聞女王2》，話唔埋到時係你同阿佘一齊拎視帝視后。

至於幸運星係白羊座，趁周日為伴侶製造驚喜，感情關係更美滿。白羊女單文柔（Phoebe）自從與視帝陳展鵬結婚後，就以家庭為主，一家三口幸福美滿。上月14日嘅《萬千星輝頒獎典禮》，湊巧係展鵬生日，雖然展鵬最終失落視帝，但返到酒店房卻收到單文柔送上嘅驚喜蛋糕，令展鵬甜入心，之後單文柔仲大爆愛女小豬比很窩心，話爸爸冇獎唔緊要，親手整咗個Best Dad Forever獎畀展鵬，單文柔咁識為伴侶製造驚喜，難怪展鵬咁冧你啦。