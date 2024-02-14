陳豪馬國明幸福人辦　夾計向Bosco催婚

無綫「三大視帝」陳豪、馬國明及黃宗澤（Bosco）去年成績豐收。已為人夫的陳豪及馬國明不約而同向Bosco催婚，不過Bosco毫不心動，揚言「一個人仲開心」。其實甫踏入龍年，Bosco即獲女拍檔及粉絲主動「獻媚」，桃花甚旺，名副其實的「攞頭彩」。

「愛妻號」陳豪與去年剛為人夫的馬國明，攞正牌與太太人前人後晒幸福，而單身漢Bosco正與二人合作拍攝新劇《執法者們》。3位型男「圍爐」禁不住講到成家問題，說到興起時，陳豪與馬國明勸43歲Bosco早日結束王老五生涯，雖然眼見別人一雙一對，但Bosco卻一點也不羨慕：「屋企人冇催，阿媽又冇催，親戚有問幾時結婚，我就話：『唔結呀！一個人不知幾開心！』可以專心做嘢同搵錢，哈哈！」

雖然單身，但Bosco直言向來有派利是習慣，笑言最緊要大家開心。說到向來廚藝了得，他直言已準備新年期間親自下廚宴請親友：「佛跳牆點都有，鮑魚、花膠、海參咁，因為幾日唔使開工，有朋友嚟拜年，煮10個、8個人餸都走唔甩喇！」而日前他亮相內地綜藝節目《野挺有趣》時，與29歲美女拍檔張小婉愈坐愈近，因而傳出緋聞，及後又有女粉絲晒出與他的合照，一身名牌貴婦打扮的粉絲更疑貼實偶像手臂，惟Bosco坐懷不亂，明顯盡力保持距離，可見這個龍年他桃花極旺，異性緣惹人艷羨。

視帝交流「造人」心得

至於新婚的馬國明今年預了6位數派利是：「我哋做呢行未結婚都會派利是，以前都派5位數，今年派雙封，不過開心錢，派咗係會搵得番嘅。」說到去年擔演劇集《新聞女王》成績甚佳，他更奪得馬來西亞視帝殊榮，他竟趁機再次放閃：「我覺得最大豐收係娶咗個好老婆（湯洛雯）就真！（開工向陳豪討教造人心得？）會請教吓佢，但真係冇壓力，唔會好心急，只要老婆健健康康，開開心心已經好心足。」

而陳豪於早前相隔16年再奪視帝，他指兩次得獎感受很不同：「後生時會將獎項放到好大，覺得獎項代表所有嘢，當時應該係運氣多啲，但依家對自己有信心，相信自己嘅能力。其實有冇獎攞要講運數，做得好、冇觀眾支持都冇用。」穩打穩紮的他對接受新工作挑戰，包括拍電影及拍內地劇都較保守，滿意現時工作崗位之餘，咖啡生意亦漸上軌道，他覺得安穩環境已經不錯：「拍戲繼續會做好啲，想同唔同團隊、演員合作，希望拍到經典戲。生意方面就穩守突擊，有機會先進攻，依家有5間咖啡店，一定會擴充，但係就步步為營。」