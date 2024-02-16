黃紫恩教溝女「3大條件」：靚仔唔係大晒！

堪輿學家麥玲玲帶領黃紫恩（Jojo）、蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》，前晚（14日）一集以「情人節唔係咁樣過」為主題，並邀得導演葉念琛擔任嘉賓。

麥玲玲笑言拍拖時期都有收過老公送的花，現在「老夫老妻」已不興這一套︰「情人節晚飯向來都係我張羅，我老公係IT人咪搞啲程式，你一撳手機就彈啲花花心心出嚟。」講到既浪漫又搞笑一次，是多年前老公錄了一盒卡式錄音帶到沙灘聽︰「啲歌聽落好怪，我仲問佢你買翻版呀，原來係老公自己唱。」她自言當場交足戲表示非常欣賞。

導演葉念琛向來擅拍攝愛情陰暗面，及互相背叛的電影，他認為靚仔溝女未必有着數︰「靚仔唔一定桃花旺，反而佢哋太孤芳自賞。」他更即場傳授行仔追女秘技︰「你唔好成日問人食咗飯喇，係打唔開話題。你直接Send『我愛你』，跟住話『Send錯，不過都係真嘅』。嚇一嚇佢，睇吓乜嘢反應，或者佢都等緊你呢。」行仔自言未有使用對象，並講笑言︰「或者Send『我愛你』畀導演，睇吓下次有冇演出機會。」他指情人節一般都是跟家人一起過，不過當日各人都有事外出，他說︰「情人節為咗有啲活動，專登出門口一個人食咗個三人炸雞餐，其實都幾正㗎。」

至於Jojo就非常認同葉念琛「靚仔唔係大晒」的理論，並列舉三項條件，只要具備當中兩項，追女仔便可以無往而不利︰「其實溝女三樣嘢錢、口才、自信，有兩樣就點都贏。最緊要你唔需要靚仔，你夠自信有口才，夠膽行埋去女仔度，夠狼死啲女仔都肯點頭。」而麥玲玲及葉念琛均同意女孩子欣賞幽默、搞笑的男朋友多過靚仔有錢。