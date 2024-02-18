關之琳半山豪宅坐擁龍脈　湯洛雯「風水屋」事業愛情兩豐收

農曆新年到來，唔少人都會趁着新一年開始嘅同時，添置新衣及更換家居布置，甚至仲有人會搬屋展開新嘅一年，而圈中唔少亦有唔少相信風水命理，改名及擺風水陣嘅藝人，務求再創事業巔峰。

關之琳

有「香江第一美人」之稱嘅關之琳，向來投資有道嘅佢據傳身家逾5億，喺圈中出名嘅富婆外，現時更住喺市值逾1.5億、面積達3,000呎嘅半山豪宅地利根德閣，並曾喺無綫節目《天天開運王》中公開豪宅實況，連堪輿學家李居明都喺節目度大讚豪宅猶如風水教室，可以俯瞰香港龍脈！

陳靜Dada

同古天樂旗下公司「天下一」簽咗3年電影合約嘅陳靜（Dada），更係劇接劇拍不停。而向來篤信風水嘅佢，更曾透露自己入行以來已搬過10次屋，為咗催旺事業，2021年仲聽師傅話搬入西九龍一間千萬嘅風水屋。隨後，2022年Dada再被爆斥資2,288萬買入大角咀新盤一個實用面積697方呎、連213方呎天台及106方呎平台嘅頂層特色戶，呎價約32,826元，創項目呎價及成交價新高。

陳展鵬

視帝陳展鵬自2011年租住維景灣畔，期間多次搵風水師傅上門睇風水，事業發展順風順水之餘，佢更將租住嘅維景灣畔兩房單位視為風水屋；不過隨着「小豬比」出世，陳展鵬亦另覓「風水屋」。

湯洛雯

2019年豪擲4,500多萬買入馬鞍山雲海別墅嘅湯洛雯，其位置向來被視為風水寶地，佢亦曾坦誠自從搬入去住後運勢不俗，劇接劇冇停手外，就連感情方面，更係愛得高調，認真羨煞旁人。

朱晨麗

無綫花旦朱晨麗，曾自爆初從內地來港時窮到住劏房嘅經歷，不過喺2015年就被爆出入行短短4年就升呢做業主，以700萬入手將軍澳The Parkside兩房單位，並誕下金句：「唉，唔好玩啦！一千萬叫豪宅？你哋真係未見過豪宅。」而喺去年5月，朱晨麗亦喺社交網晒出段喺豪宅露台跳舞嘅短片，似乎為咗谷事業運搬到深井風水豪宅。