鮮娛糧｜爭影后冇顧忌　謝安琪勢破性感極限！

藝人謝安琪（Kay）憑電影《4拍4家族》，提名香港電影金像獎「最佳女主角」。作為老公的張繼聰昨日出席活動時，直言當日不會禁止她，身穿性感戰衣上陣，只因當日是太太的大日子，就不會開聲，並且指︰「個老婆靚怕咩啫，咪由佢着囉」。

阿聰就說得對，女神Kay「樣靚身材正」！當然有本錢性感，說到她最經典的性感相，必定是Kay身穿旗袍。當中她擺出誘人姿態，長腿的曲線一覽無遺，當年相集一出，即係引起全網暴動，被賜以「淫Kay」稱號。

近年她不時也會在社交網分享性感靚相，當中一張相Kay穿着Deep V吊帶裙，側乳若隱若現，並且腰間還開了兩個洞，盡顯完美緊緻的腰線。既然今次老公張繼聰都開綠燈，不知向來性感的Kay，當日行紅地氈時，會否真空或者露半球，以挑戰性感極限，相信一眾網民亦非常期待。

林曉峰與前妻康子妮於2020年離婚，結束18年的婚姻，此後他一直未有傳出新戀情，但近日突然被好友謝天華大爆有新歡。事緣幾位大灣仔趁着新年，於社交網開直播團拜，期間謝天華突然問林曉峰︰「最近收到一個消息，就是曉峰哥好像認識了新朋友」，面對質問時，林曉峰表現得十分淡定，沒有否認此事，而且大耍太極表示︰「最近認識了很多好朋友」。謝天華來一個「直線抽擊」說︰「看你臉上紅粉緋緋，也恭喜你」。不過林曉峰仍然避談，鏡頭另一邊的幾位大灣仔繼續偷笑兼「食花生」。

林曉峰有新戀情的消息一出，即時引來不少網民紛紛留言關心他的戀情︰「曉峰哥拍拖了嗎？」、「唔通係？」，相信過多一陣子，就可能會聽有好消息！