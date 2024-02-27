和食選擇多　日日有新意

日本餐飲名店多不勝數，菜系亦有不同選擇，近日除有過江龍登場，又有本地日本餐廳推出限定菜單，由壽司、刺身和日食，到咖喱和甜品通通有新品，日日食都唔怕重複。

冠軍咖喱

日本咖喱是當地常見親民美食，剛於中環登場的日本過江龍咖喱名店，於日本美食餐廳指選為百名店之一，也是連續2年在神田咖喱大獎賽東京獲獎的咖喱店，吸引日本多位明星名人捧場。店內的咖喱經長時間高壓低溫製作，標榜保持食材鮮味，主打元祖日式椰汁咖喱和特級印度香料咖喱，前者加雞肉和豬肉高溫煮8至12小時，後者不加水烹煮，味道濃郁，客人可以在基本咖喱飯上點選不同配料，如吉列豬扒、炸蝦及和牛可樂餅等，另外有多款單點食品，如特製九州南國元氣雞胸「竜田揚」，有機會不妨試試。現時至3月15日，惠顧晚市並追蹤官方社交平台，可獲炸蝦或唐揚炸雞1客，送完即止。

立食壽司

講到快捷方便的話，很多人會選立食。於中環開設分店的日本過江龍立食壽司，開放式壽司吧枱設計可容納20位食客，刺身和壽司按時令供應，現時有金目鯛、剝皮魚、黑睦、飯八爪魚和真蠔等食材。此外還有廚師發辦料理套餐、廚師特選壽司、火炙壽司盛合和季節刺身盛等。中環分店的午市菜單有新推介，包括A5和牛火炙丼、鱈場蟹肉丼、海鰻魚丼和牛油果吞拿魚菚等。為慶祝新分店幕，餐廳推出「Sake Flight」清酒品味體驗，客人可用優惠價品嘗3款清酒侍酒師挑選的清酒，讓大家吃得更滋味。

鹿兒島美食

日本九州南部的鹿兒島，除有瑰麗的景色，還有優質的食材。即日至2月29日，尖沙咀及荔枝角兩間日本餐廳同步推出鹿兒島Fair，為客人設計限定料理。菜式包括鹿兒島薩摩中山黑毛和牛朴葉燒配牛蒡黑葡萄醋醬汁、茶美豚肉金柑沙律、鰤魚伴生湯葉涮涮鍋配知覽茶胡麻醬汁、薩摩芋牛油燒、炭火蒲燒活薩摩活鰻魚、金柑意式生獅魚魚片和奄美大島特色雞飯等，吃時配當地特選的燒酎和氈酒，充分感受鹿兒島之味。

青森刨冰

日本青森縣有不同的食材外，當地傳統工藝品亦很著名。日式刨冰店和當地津輕玻璃合作，推出青森蘋果甘酒味和青森蘋果茉莉味刨冰，前者加入焦糖蘋果和甘酒醬，內裏是青森蘋果啫喱和乳酪醬等，後者配茉莉醬，內裏是以雲呢拿醬代替乳酪醬。最特別是刨冰會以3款不同圖案的津輕玻璃碗盛載，讓客人邊品嘗刨冰，邊欣賞玻璃之美。客人於2月24日至3月10日享用青森蘋果刨冰系列，可參加官社交平台活動，或有機會將玻璃碗帶回家。

香檳清酒配

吃日本菜，除了清酒外，還可拼配不同的美酒。灣仔一間日本餐廳推出全新「香檳VS清酒無限暢飲」周末早午餐，前菜有刺身特盛或新鮮生蠔，再加上和牛餃子配鵝肝、卷物、握壽司或素壽司等。來到主菜，可以選擇日式慢煮牛腩、A5宮崎和牛、沖繩蕎麥麵、龍蝦沾麵或姬松茸清湯烏冬等，客人除可無限飲指定香檳，餐廳還特地提供3款清酒供大家選擇，讓品味過程更加完美。

餃子店回歸

煎得外脆內嫩的日本餃子，是吃拉麵的最佳配搭。曾在本港有多間分店的過江龍，雖於數年前結業，但品牌近日再度歸來於觀塘開店，為客人提供原味、胡麻芫荽、芝士、明太子沙律和大阪燒餃子等口味，再加上各式小食和炒飯等選擇，配一杯乳酸特飲，最是暢快。