黃嘉樂因老婆一句話離巢　坦言冇生仔壓力

藝人黃嘉樂雖已離巢無綫一年，不過早前亦有為舊公司的最後一部作品《本尊就位》宣傳，他表示與舊東家關係良好，若時間配合到定必出席，又感謝無綫多年來照顧及給予機會，指離巢全因想把握更多機會：「之前好多時係條件傾唔啱，我自己想接觸多啲唔同嘅工作，不過公司當然想我搵多啲。」

嘉樂指全憑太太的一句話令他安心外闖：「當時啱啱籌備緊婚禮，太太同我講唔使擔心養家嘅問題，叫我放心出去闖。」他坦言當時未有計劃走得倉卒，感恩工作量未有因此減少，笑言比以往「搵多咗」，他表示未敢下定論離巢是否正確，不過自由度確實比以往大，現時有經理人替他安排工作，對方亦期望他能轉型向電影方面發展：「之前自己都接咗啲內地網大，最近佢幫我安排咗套比較大嘅香港製作，雖然唔係乜嘢重要角色，起碼係一個嘗試。」

問到與太太結婚一年多，有否生小孩打算？他坦言沒有壓力：「我親生細佬已經生咗兩個小朋友，仲要係仔，所以我同太太講咗我哋冇傳宗接代壓力，若果有小朋友就係上天嘅恩賜，如果冇我哋兩個就逍遙快活過日子。」他笑言與太太已有共同夢想，因二人也喜愛滑雪，故希望退休後能在雪地開民宿，繼續享受人生。