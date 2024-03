按照傳統習俗過咗正月十五,小朋友就可以開開心心「拆利是」啦!日前視帝陳山聰就喺社交網分享咗囝囝Jaco拆利是嘅畫面,只見Jaco今年收到嘅利是多到鋪滿成地,認真係大豐收!Jaco相當開心地表示:「我有好多利是封,(利是俾邊個?)我俾叔叔、姑姐,媽咪爹哋收咗啦,先至到Jaco收利是封,所以呢個係我嘅禮物,see you 拜拜!say to all auntie uncle happy birthday!」睇嚟Jaco相當大方,準備將自己嘅利是派街坊!不過就咁係講笑啦,爸爸表示會幫囝囝將利是錢儲起,「龍年收鑊豐富,多謝晒所有Uncle、Auntie嘅利是!我會好好儲起佢用嚟學野,祝大家身體健康、行運一條龍!」