鄭裕玲自爆取消追蹤社交網原因　保錡極度傷心

藝人鄭裕玲（嘟姐）今日（2日）以星級大使身份，與兩位活動大使郭嘉駿（193）和歌手應智越（細貓）出席活動，嘟姐感覺193又長高了，193認穿了增高鞋墊，細貓就表示因為與193同場，故放棄着鞋墊，3人台上玩問答遊戲大搞氣氛。

細貓受訪時自揭12月至今因不開心及情緒不好而暴飲暴食：「前排因為負面新聞，心裏面有條刺，控制唔到，食好多嘢畀自己放鬆，搵咗專業人士畀方案，都有問吓嘟姐。（食完開心番？）開心完又要還，不過因禍得福，依家肌肉增加，有番身形。」自言一向肥底，高峰期體重達80公斤，笑言今日為見嘟姐已減掉3公斤。嘟姐就指細貓在韓國時飲食控制得好好，鼓勵細貓做開心的事。嘟姐曾為193新歌做MV女主角，問可會為細貓拍MV？她指與細貓私下有溝通，相信他慢慢可調整過來。193就表示從不理會負面新聞。

提到公司推出新樂隊ROVER，可會構成威脅？193指並非直接競爭對手：「希望大家好，希望MIRROR好，帶挈ERROR好，ERROR好再帶挈其他人，ROVER係夾Band，我哋係純偶像。」身旁嘟姐卻忍不住噴笑。

提到嘟姐社交網日前追蹤吳保錡後彈弓手取消，她解釋是想睇保錡在紐約跑步而撳錯，追蹤了10幾秒，但保錡火速9秒9Cap圖及傳短訊給她，嘟姐笑言：「保錡話極之傷心，哈哈！但我唔會唔好意思㗎！」

193聞言即場要求嘟姐追蹤他社交網，戲言保錡有十幾秒，他最少要30秒。嘟姐笑193要隨時準備，覺得這個是「長期笑話」很不錯。193表示3月出歌會上嘟姐節目宣傳，建議：「如果我即場刪3000個追蹤，只追蹤嘟姐你一個，係咪有得傾？」嘟姐大笑指他若大犧牲，可以考慮，講笑：「咁一言為定。」193後來又淆底，十分搞笑。嘟姐稱其實與他們一向都有短訊來往，193直言私下聯絡無人知，他只喜歡追求「浮名」。