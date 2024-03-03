連詩雅大肚後首現真身　爆陳家樂見BB表現激動

剛宣布有孕的歌手連詩雅（Shiga），昨晚（2日）以黑色露腰晚裝，配上3、4吋高跟鞋為無綫慈善節目《博愛歡樂傳萬家》演出，每走一步都被旁人叮囑小心。驟眼望Shiga依然手腳纖幼，完全不似大肚婆，她笑說指其實懷孕已進入19周，工作搵衫都開始有困難：「未有BB時，揀衫揀一、兩件就會中，依家真係借10套衫先有一兩套可以着。（今日見唔到你官宣時個肚喎。）為咗影嗰輯相，我搵咗條最貼身嘅裙，想做出個效果同大家講嘛。」

Shiga指懷孕至今體重上升約10磅，打趣「唔想再上磅」。談到老公陳家樂，她表示：「佢對我着高踭鞋有啲微言，不過我只係着嚟上落台啫。（享受呢10個月做女王嘅日子？）都有少少享受大家咁照顧我。（口味轉變？）想食酸及濃味嘢。」她坦言希望工作到「卸貨」前：「我要搵奶粉錢。（諗住開刀生？）仲考慮緊，做緊資料蒐集，嚟緊仲有好多關要過，好似要照結構咁，其他嘢冇所謂，最緊要BB身體健康。（日後邊個湊BB？）我諗應該係嫲嫲、爺爺同婆婆輪流湊吓，等大家冇咁辛苦。（有冇嘔吐？）頭3個月囉，我仲係幾反胃嘅嗰種，嗰時仲喺內地做緊巡迴演唱， BB起碼陪我走咗3、4場騷，我覺得呢個係小幸運，起碼我上到台BB就好乖，加上腎上腺素提高，所以演出好順利。」

Shiga又打趣腹中塊肉是「活躍B」：「每次做產檢，佢都跳得好犀利，而老公起初就表現得有啲激動。（佢喊？）佢話冇囉，我覺得佢個樣好趣怪。（BB好旺爸爸事業喎。）咁希望佢都旺埋媽媽啦。（家樂拍露股戲事前有同妳商量？）我知呀，覺得係一個好好嘅機會，同埋呢套戲剛開工，佢知道自己就嚟做爸爸，各方面嘅準備都令佢覺得有壓力，應該幾辛苦，我就盡量唔好煩佢。」