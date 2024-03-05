Tiger新歌MV上架　短髮眼鏡Look變青年才俊

繼MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）新歌MV後，輪到Tiger（邱傲然）的《Alright》MV登場，為隆重其事及MV劇情，他作出大犧性剪短頭髮，愛車如命的他更自肥，在MV中推出多架罕見車款亮相，另外又有充滿電影感的燒車畫面，還有其他人客串演出，他道：「MV裡面有好多我好鍾意嘅人，仲有朋友，其中包括作曲嘅天衡。」

鍾情四個轆的Tiger，總愛在其作品中加入罕見的汽車，例如在他執導的《是日精選》以及演唱會短片，甚至是今次MV，他都要求加入多款較少見的車自肥，他介紹道：「其中包括日本K Car，另外仲有斯文得嚟又有啲款嘅舊款跑車，而我喺MV裡面揸嗰架主角，就係70年代嘅，依家仲保存到覺得好難得。其實呢架車，係演唱會我執導嗰條短片裡面出現過，今次算係呼應返個自己嘅作品。」

除了罕有靚車巡禮外，更有燒車情節，Tiger為了拯救愛驅，更不理危險衝前撲火，險象環生，不過他表示：「我又冇好擔心，反而見識得多咗係最大感覺，同埋最擔心自己反應演得唔好要NG，因為放火好大陣仗，要Reset再演唔容易，再加上時間比較緊迫，所以希望儘量做到一個導演收貨嘅動作反應。」其演繹交足功課，一Take搞掂，而撲火一幕也為MV加添了濃厚的電影感呢！

另外一樣不難發現，就是Tiger把一直留長的頭髮剪短了，再帶上眼鏡，一副青年才俊的模樣！Tiger笑言：「今次為MV剪了新髮型！記得出道第一年係短髮，之後就開始長頭髮，呢個係好突破嘅髮型，自己好喜歡，睇下大家有咩睇法啦！」