宋宛穎開工自肥檢查乳癌　視后江美儀冇劇拍執垃圾

江美儀、黎芷珊、宋宛穎、何沛珈、陳楨怡、林正峰與《中年好聲音2》學員等在在將軍澳電視城出席無綫「新一季，綜藝魂，嚟料！」記者會，介紹新綜藝節目包括《玩盡澳門無限Fun》、《Grand住去台北》、《吃貨橫掃深圳》、《Mayanne小喇叭》、《一網打盡2024》、《一個好人》、《早D知早D醫》、《芷珊約您》、《福祿壽訓練學院》、《中年好聲音2登峯之戰》等。

何沛珈與陳楨怡、林正峰到澳門拍攝《玩盡澳門無限Fun》，林正峰被取笑到澳門挑戰爬樓高88層的塔後到現在還是驚得面青青，他指爬了兩個鐘笑言感到後悔。何沛珈與陳楨怡則挑戰Skyjump，何沛珈說：「我同楨怡都唔敢跳，都係要叫工作人員推一推我哋落去。另外，何沛珈與宋宛穎一起主持的《早D知早D醫》，兩人皆指可趁機檢查乳癌、認知障礙症等疾病。正修讀醫療科學碩士的宋宛穎可謂學以致用，預話7月畢業，考慮會再讀博士，笑言將來可能將來有機會以博士身份擔任嘉賓， 問到現在讀書可有遇到狂蜂浪蝶？她笑說：「咁又冇，返學通常戴住口罩，所以同學都唔認得我。」

江美儀主持節目《一個好人》，在節目中要身體力行做義工，將要到垃圾屋清潔，最驚有老鼠。又會潛水到水底執垃圾，透過節目發現香港有很多有心義工，節目相當有意義。問到甚麼時候再拍劇？她笑說：「未知，等公司安排，可能覺得我唔拍劇，都可以做一個好嘅主持，我係咪好Q。都急唔得嚟。」視后級的她被問到是否太揀擇？她說：「冇搵我，我一向都唔揀擇，畀咩我就拍咩。」