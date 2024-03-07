星玄｜射手男林峯遭酸民嫌老　老婆張馨月溫泉照被嘲似大媽

今日係3月7日，幸運星係射手座，獲幸運之神眷顧，感情生活勢將如魚得水。林峯就係射手座，佢同太太張馨月結婚4年幾，仲生咗個女，兩夫妻不時晒恩愛，早前太太張馨月就甫上一家三口出遊及浸溫泉泳照，即被酸民狙擊，不僅批林峯變成老頭子，張馨月亦被嫌娘爆老土、農村大媽扮可愛。亦有酸民翻出張馨月嘅「黑歷史」，疑似昔日喺KTV工作嘅性感女僕照，不過林峯就回應話，以前太太獨立生活唔容易，對佢嚟講並唔係咩黑歷史，希望大家用正確目光對待所有人，林峯咁錫老婆同個女，感情生活當然如魚得水。

今日亦係農曆正月廿七，宜祭祀、作灶、整路，是日最旺生肖係雞，獲得貴人指點，找到理財投資新方向。薛凱琪(Fiona)就係屬雞，近幾年北上發展嘅佢，終於喺3月回歸香港舞台，以嘉賓身份參與音樂人Edward Chan，一連兩場嘅作品展音樂會，到時仲有MIRROR成員姜濤、Edan等，雖然Fiona好想唱晒兩場，但因為要做嘢，所以只可以唱1場，佢仲話到時會唱番快歌，聽到都勁興奮，話你獲得貴人指點，係咪講緊Edward Chan呀。