鍾舒漫不覺情路坎坷　對婚姻仍有憧憬

3年前離開英皇娛樂轉做獨立歌手的鍾舒漫(Sherman)，明年是她入行20周年，最近終於推出獨立後首支個人單曲《What you get》，日前接受電台訪問時，談及陪她度人生低潮的導演男友分手收場，她說：「佢見證住我好多嘢，不過兩人好睇Timing，我哋之間都成長咗好多，所以響個嗰時候，大家覺得應該要分開下。」至於分手原因？她則說察覺到溝通時，她想的，對方短期內未能做到，但不代表前度不追求、不肯進步：「對佢嚟講係辛苦，為咗呢樣嘢，我哋不停角力，之後就有共識下，由我提出分手，期間大家有挽救過呢段關係。」

今年踏入40歲的Sherman坦言對婚姻有憧憬：「我希望我另一半可以係事業上支持到我，我係好想組織一個家庭，你問我係咪好鍾意小朋友，我又唔係一定要生小朋友，我對呢啲嘢都係交畀天父，希望順其自然，但我知道呢刻要處理好事業先，所以我需要一個好ready迎接組織家庭嘅人，我唔想一個人處理好多嘢，想對方可以幫助到我分擔。」對於其擇偶條件，她則說希望對方可給她穩定的感覺，如情緒上要較冷靜，可以打開她的內心，令她不用壓抑。

Sherman又指羨慕妹妹鍾舒祺和其丈夫的「低能相處模式」，更披露父母現在最擔心她並非事業，反而是她的感情，她說：「我媽每次見到我會話：『其實你可以主動啲，唔洗覺得有咩問題！』佢仲叫我去玩交友apps，叫我去識多啲人！」

入行以來，Sherman；被外間形容她常戀上渣男，對此她說：「我又唔覺係情路坎坷，只係外間睇我嘅情感係曝光咗個啲，但其實我仲有其他正常的戀情，唔係大家睇到嘅咁慘。」被問對以往的戀情有沒有感到後悔：「我無後悔，每一段感情我都無後悔，諗番轉頭個時大家都未成熟啦，況且人哋依家都有自己家庭，都好戥佢哋高興。」