王雙駿親解音樂會意外經過　大爆謝霆鋒一口答應演出

謝霆鋒、麥浚龍（Juno）、男團MIRROR成員柳應廷和李駿傑以及Eason & The Duo Band昨晚於灣仔會展為《王雙駿HATS ON音樂會》任嘉賓，謝霆鋒的媽媽狄波拉亦在台下支持。開場，王雙駿（Carl叔叔）率領眾樂隊成員進場，由柳應廷打頭陣，他謂感謝Carl叔叔給予自己在音樂路上的指點 。然後是隊友李駿傑接力登場，言自己是一個沒有信心的人，故感謝Carl叔叔作為他Solo的音樂監製，給予他百分百的肯定和信心。

緊接着是謝霆鋒出場，他唱出《潛龍勿用》掀起音樂會的高潮，他表示很久沒有在香港開騷，十分掛念香港的觀眾，又指出今晚音樂會上所唱的歌曲都是由提他自己作曲及Carl叔叔監製的，希望大家喜歡，說畢便唱出《玉蝴蝶》，然後脫去外套叫大家站起來，獻唱《活著VIVA》，現場亦有觀眾不時向台上大嗌叫謝霆鋒開騷。臨近音樂會尾聲，迎來最後一個演出單位，Eason & The Duo Band，Eason（陳奕迅）唱出《破壞王》、《敬菸》及《可一可再》三曲，而隨着最後一個音階的落下，音樂會宣告結束。

受訪時，講到演唱會上有樂手阿Paul墮台受傷，Carl叔叔指阿Paul與他合作超過10年，是從澳洲特別請過來的，當意外發生時，Carl叔叔亦感到害怕，曾一度考慮中斷音樂會：「唔知嚴唔嚴重，我都有同佢傾過幾句偈，佢都清醒同埋識講笑，喺有啲擦傷，依家去咗醫院檢查，希望無大礙。」又表示意外會發生，是因為當時環境比較黑暗，阿Paul不慎踏空，在約5尺高的升降台掉下來，不過幸好沒有撞到頭部，只是大髀位置有點擦傷甩皮，Carl叔叔表示等下會到醫院探望查看情況。問到有沒有預先綵排？Carl叔叔說：「一定有綵排，唔綵排我哋唔會開騷（本身舞台安全？）安全，其實依家香港做表演全部嘅設備都要經過好嚴謹嘅審查先會批，我哋都改過好多次。」而主辦方總監阿昱表示有為台上樂手買保險，而同事都及時將他送院治理，相信傷勢並不嚴重，但會繼續跟進情況。

講到MIRROR兩位成員柳應廷和李駿傑在完騷後立刻去機場，出發飛英國舉行巡迴演出，Carl叔叔謂非常感謝台前幕後各位音樂人員的配合：「好似Jer（柳應廷）咁，佢真喺堅持要唱晒自己嘅歌先走，好感動。」提到謝霆鋒，Carl叔叔說：「佢二話不說就應承，我都冇諗過，佢亦都冇問過任何嘢，佢淨係話OK公司搞。」Carl叔叔亦指多年前狄波拉已經有找他商量，叫謝霆鋒開騷：「我都希望佢可以暫時擺低個鑊鏟，撻番着。（今年有冇機會？）唔喺我話事，而且佢始終有好多嘢喺身，唔再好似以前小朋友咁，話開就開。（謝霆鋒意思？）冇問，我諗佢行出街已經好多人都叫佢開騷。（你覺得佢今晚狀態如何？）好似番咗去廿幾年前做騷咁，仍然有種默契喺入面。」

而主辦方事後亦有發公告交代事件，指：「在演出過程中，樂隊小號手Paul Panichi不幸受傷，我們已即時陪同Paul前往醫院接受治療，現時情況穩定。」