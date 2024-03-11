13世紀修道院　化身崖上豪歎酒店

出外旅遊除了遊覽當地景點，入住特色住宿亦是一大樂趣。近年世界各地有不少建在懸崖上的酒店登場，獨特地理位置帶來不一樣的視野及感受。其中位於意大利南部坎帕尼亞區（Campania Region）的小鎮阿馬爾菲（Amalfi），便有由800年歷史修道院改建而成、屹立於阿馬爾菲海岸懸崖上的五星級酒店，保留了昔日建築輪廓之餘，同時注入豪歎元素，加上有第勒尼安海無敵海景相伴，絕對住得招積！另外日本島根縣及印尼峇里島亦分別有話題十足的懸崖酒店亮相，令人想先住為快呢。

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意大利：歷史建築 保留特色

坐落於阿馬爾菲海岸懸崖上的Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel，前身是有800年歷史的方濟嘉布遣會修道院，經NH Hotel Group接手後，於上年化身為豪華酒店讓旅客入住。酒店一大特色係保留了許多修道院特色，包括迴廊和小教堂，並提供52間海景客房及套房，其中許多房間當初是作為修士宿舍建造，擁有原來的瓷磚、拱形天花板和石灰粉刷的牆壁，但同時配搭了雕刻家具、當地藝術品及先進電子設施。其中的Suite Del Priore套房，床上方的天花壁畫被完好保存下來，而且從房窗向外望還可俯瞰13世紀的古老迴廊。酒店設有兩間主打餐廳，一間專門供應受地中海美食啟發下炮製精緻意大利菜的Dei Cappuccini，另一間則是提供坎帕尼亞區傳統特色菜及正宗那不勒斯薄餅的La Locanda della Canonica。兩間均以當地新鮮食材入饌，例如來自阿馬爾菲海岸的海鮮，及自家種植的檸檬、蔬菜和香草等。其他設施方面，還包括水療中心、露天健身中心和懸崖邊游泳池，啱晒好動一族。住宿（兩人1房）每晚€557起（約HK$4,735）。

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日本：優美海景 地道滋味

提起日本島根縣出雲市，旅客除了想起鼎鼎大名、被指定為國寶的出雲大社外，也別錯過多伎町湖陵西海岸於上年登場的大型綜合項目WINDY FARM ATMOSPHERE。該項目包含了餐廳、酒店及大型停車場，焦點落在名為Izumo Hotel The Cliff的酒店身上。酒店特別之處是設於約10米高的懸崖上，規模不大，設有8間客房。一進入房內，即可透過落地玻璃將對出的日本海迷人景致望個夠本！與此同時，每間客房均備有附設露天按摩浴缸的露台，讓大家邊歎邊賞海之餘，黃昏時更可飽覽夕陽掉進水平線的動人情景。想放鬆身心的話，酒店還提供包場享用、同樣有海景相伴的桑拿設施。餐廳Garb Cliff Terrace Izumo亦是魅力所在，供應的菜式都是採用島根縣時令食材入饌，包括以Nekka雞蛋（ネッカ卵）烹調的蛋卷、以三瓶山地下水養殖的三文魚，還有島根的和牛、豆腐和仁多米等，讓你享受地道滋味。住宿（兩人1房）每晚¥34,000起（約HK$1,802）。

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印尼：精彩重現 宮殿風格

說到建在懸崖上的奢華酒店，於印尼度假勝地峇里島也可找得到，所指的正是杜拜Jumeirah集團首家進駐東南亞、於2022年10月正式開業的Jumeirah Bali。酒店位於峇里島南邊烏魯瓦圖（Uluwatu）的Dreamland海灘旁淺崖上，最大賣點是將13世紀末至16世紀初滿者伯夷（Majapahit）王朝的爪哇印度教水上宮殿建築及藝術風格，與酒店的現代奢華融合起來。進入以白色柱子和寧靜流水池打造的華麗大堂，真的很有宮殿Feel。酒店共有128間面積由210平方米起的別墅，既有坐擁印度洋海景，亦有花園景，每一間都附設私人泳池，兼有私人管家隨時為你打點所需。下榻於此最正莫過於無論你身在別墅內的私人泳池、Segaran露台餐廳、Akasa崖邊餐廳或是Maja日落酒吧，都可盡賞令人讚嘆的夕陽與晚霞。另外酒店Talise水療中心提供島上唯一的傳統土耳其皇室浴室，一歎結合了滿者伯夷帝國風格的感官特色土耳其浴護理，淨化身心兼驅走疲累。房租（最多4人入住）每晚Rp11,662,000（約HK$5,831）。