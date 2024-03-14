【MJ逝世15周年】米高積遜藉MV圓「演員夢」邀請金像導演執導

今年是美國一代樂壇巨星米高積遜（Michael Jackson,MJ）逝世15周年，除了唱歌之外，MJ亦有鋪演戲癮，雖然演戲拍劇的機會不多，但他生前其實好希望在影壇大展拳腳。他會透過MV作品中的「演出」來證明自己是有演技的，要數到MJ的「經典演出」就要數到1987年的《Bad》MV！

唱片公司當年重金禮聘邀請荷里活名導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導《Bad》的MV，馬田將MV拍成18分鐘的短片，並由曾合作過的名編劇及小說作家Richard Price為短片寫劇本。故事與MJ的舊MV《Beat it》有點相似，講述MJ飾演的私校生Darryl趁假期返家鄉，並與幾位兒時好友包括男星韋斯利史納斯（Wesley Snipes）飾演的幫會首領「迷你Max」重聚，他向好友證明私校沒有改變他，他仍然好「壞」。由於個MV大受歡迎，後來TVB的搞笑節目《點解咁好笑》中的「講數學英文」都要惡搞一次。除了馬田史高西斯之外，MJ亦與兩位同等級數的大導演佐治魯卡斯（George Lucas）與哥普拉（Francis Ford Coppola）合作，他們當年獲迪士尼樂園之邀請一同拍攝一部於樂園播放的科幻短片《Captain EO》。

此外，MJ亦與多位荷里活著名電影導演合作拍MV。最令人留下深刻印象的莫過於與導演尊蘭迪斯（John Landis）合作的兩位經典MV《Thriller》及《Black or White》，《Thriller》當正電影般拍法，MJ與喪屍跳舞絕對是經典中的經典！

多年後，MJ再找來尊蘭迪斯拍《Black or White》MV，並由當時走紅的童星麥哥利高堅（Macaulay Culkin）任主角，今次MV大玩電腦特技，最特別就是MV尾段將多位男男女女用特技轉化成不同種族人士，當時來說絕對夠前衛，就連香港某品牌都要在廣告中翻玩一次！