大熱「211洗臉法」　洗出光澤肌膚

臉部清潔是肌膚保養的第一步，也是最重要的一環，如果清潔得不夠徹底，無論塗上多少名貴保養品，皮膚都難以吸收。網絡流行一個「211洗臉法」，只需要簡單幾步，就能輕鬆清潔臉上的油脂污垢，改善粉刺暗粒等問題。

「211洗臉法」，即是一天最多洗2次臉、每次只用1種洗臉產品、整個洗臉過程不超過1分鐘，並配合以下正確洗臉的步驟，便能打造出韓國女團般的水光肌。

1.清潔乾淨漫布細菌的雙手，才開始卸妝洗臉，否則很容易把細菌帶到臉上，如果臉上有暗瘡，更會引致發炎情況。

2.試水溫，最佳溫度是32至34度，帶點涼感且不高於體溫。

3.注意潔面乳的用量，膏狀約為1厘米分量，而泡沫狀則為3至4泵。

4.清潔時先由下巴開始，往上輕輕地打圈按摩，去除臉上油脂污垢。

5.沖洗乾淨臉部，時間約為30至50秒，切記不要用花灑沖。

6.最後用紙巾或即棄毛巾印乾臉上的水分，用毛巾時記得要輕輕按壓，不要來回摩擦。

由於「211洗臉法」把洗臉時間壓在短短的1分鐘內，因此需要選對具有清潔和保濕力的洗臉乳，才能徹底清潔臉部。洗臉產品建議選擇氨基酸的成分，因為氨基酸可讓細胞擁有活性及自癒力，可增強肌膚保濕性、光滑度等，加上pH值約在6左右的弱酸性，能夠溫和清潔肌膚，又不會過度洗臉，讓肌膚洗出明亮感。