文凱玲嫁圈外男友收8對龍鳳鈪　被老爺笑婚禮大陣仗

前「晶女郎」文凱玲（Connie）昨日（14日）下嫁拍拖3年多嘅男友Jason，二人假五星級酒店舉行婚宴，筵開23席，非常熱鬧。Connie及Jason選擇在酒店出入門及舉行晚宴，當中不少Jason的家人及朋友由加拿大回港出席婚禮。

見Connie早上穿上金龍金鳳牡丹褂后，突顯初歸新抱的福份貴氣，雙方家長送上五式金器及珍珠頸鏈、手鏈、耳環祝福一對新人，Connie手上、頸上就掛滿八對份量十足的龍鳳鈪，加上三層金豬頸鍊，相當貴氣。Jason則以formal tuxedo上陣接新娘，由大妗姐陪伴下完成出門入門儀式。

身為大忙人、任職IT嘅Jason一星期做足7日，為咗婚禮佢先喺3月13日及14日放兩日假，因為婚禮有9成9細節都係Connie及Wedding planner一手包辦。老爺面對一對新人嘅浪漫婚禮，佢笑言當年娶奶奶過門時，二人只係簡單教堂行禮，唔使做咁多中式儀式，冇咁複雜。

晚宴於酒店延開23席，Connie邀請了多位曾合作過的演員好友出席，包括莊思明、陳庭欣、王子涵、利穎怡等，亦找來台前幕後、導演、監製、美術大師等前輩出席婚宴。證婚時Connie同老公在台上多次甜蜜錫錫，場面感動又甜蜜。Jason喺台上以英文致詞時，感謝家人朋友及各人出席，同時稱好開心識到太太，亦多謝大家對Connie照顧。