Tyson Yoshi出新歌　與女友拍拖七年鬧交為題材

歌手Tyson Yoshi近日於社交網上載首支派台歌《LosE tO yOu》預告片，片中與女友Christy因小事而引發爭執，隨即引來極大迴響，點擊率已破四百萬，新歌乃繼破千萬點擊率的《Christy》後，Tyson再度與女友同框之作，但今次並非像以往甜蜜的畫面，而是上演鬧交戲碼。

今次MV以極簡的拍攝手法去紀錄展示Tyson內心掙扎的歷程，Tyson更一改以往飛天遁地和電影特效的風格，一切貼近現實生活，更不惜將家中裝修及私伙古董名車通通出鏡，望觀眾產生共鳴，問到平日會否和女朋友吵架？Tyson直言：「點會冇呀？如果我話咁多年冇鬧過交，你哋都唔信啦！我同Christy多數鬧交都係因為生活上嘅瑣碎事，越瑣碎嘅事就越容易鬧交！奉勸各位男士想發脾氣前請三思，忍一時風平浪靜。」

已與女朋友Christy拍拖近七年的他，更此呼籲及警惕世界上所有男朋友：「女朋友發脾氣，自己都唔好受，仲要花時間搵佢，又擔心佢安危，再要花更多的時間哄回她，完全唔符合成本效益！嘈交時不如展現紳士風度，稍為讓步，正所謂Happy wife，Happy life！」