《婚後事》激戰惹動L！「最美儀琳」令吳彥祖有反應

近期最熱爆劇集一定非無綫《婚後事》莫屬，突破電視尺度嘅火辣場面睇到眼都凸！一班男演員勁有艷福，羅子溢孖王敏奕、陳自瑤（Yoyo）激戰連場搞到被網民質疑有生理反應，雖然子溢否認不過黎諾懿就唔同！諾懿除咗同Yoyo肉搏，仲同全裸嘅賴慰玲「鴛鴦浸浴」，慰玲接受我哋專訪大爆堅真空上陣只靠隻手擋住胸前，雙腿纏喺諾懿腰間香艷到爆！面對佳人黎諾懿都承認拍攝時有生理反應，不過諾懿又唔係特別例子嚟嘅，面對咁誘人嘅對手確係好易有「反應」，即去片！

何美鈿96年憑《笑傲江湖》儀琳一角令觀眾深刻印象，靚女又純情仲獲封「最美小師妹」。不過07年佢突然一改戲路，喺電影《門徒》比堅尼上陣同吳彥祖（Daniel）泳池激嘴纏綿！雖然得短短幾分鐘，但一副魔鬼身材令觀眾震撼之餘，閱女無數嘅男神吳彥祖一樣失控！Daniel承認當時氣氛浪漫有生理反應，有指場戲最後搞足三個鐘，Daniel仲等工作人員走晒先敢上水。

吳卓羲前度張馨予出名身材正到爆，而且相當大方無論拍戲定社交網都狂騷F奶！方力申（小方）上年喺綜藝自爆10年前喺內地拍過一場激烈床戲搞到「細佬」有反應，話對手着好少衫而且喺自己上面，雖然冇開名但一班網民就摷到佢13年同過F奶張馨予喺《致命閃玩》上演床戰，時間劇情脗合！當時有女友嘅小方仲話覺得自己精神出軌好內疚，不過對手咁性感又好難頂嘅。