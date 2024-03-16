【Bethの食卓】甜醋豬腳薑關丁火咩事？

最近與好飯腳食飯，有間以米芝連三星名廚打正旗號以本地優質食材呈獻一道又一道的農場到餐桌的餐飲體驗。

頭盤端上了一道甜醋豬腳凍，外貌上當然打破了傳統甜醋豬腳薑的造型，換上西式演繹，在一堆泡沫內隱藏着豬腳凍的演繹。除了享受味道外，我暗地裏也在計算起八字五行來。

甜醋豬腳薑乃代表添丁之物，燈與丁諧音，被賦予了代表光明的發揚；燈火蘊涵生生不息、薪火相傳之意；古時更代表人丁的象徵物。上燈就明顯帶有上丁、添丁的意思，而我作為術數師當然留意着現今社會變化。九運只要有丁火就行運，添丁、添燈更行運，可以估計在這廿年內只要添丁，或能吃上朋友添丁的甜醋豬腳薑都肯定沾上好運。我在澳門也曾吃上當地名物，就是「同安」的甜醋花膠，非常好吃！據聞在澳門都是名人及隱世富豪訂購之物。

話說回來，甜醋既能幫助消化及使肉質更嫩之餘，更能提升鈣質吸收和幫助血液循環，最適合用來煲豬腳薑蛋醋給產婦補身。充滿骨膠原與筋膜的豬腳泡浸在有補血活血、散瘀解毒、消食化積功效的濃濃甜醋中，加入祛風散寒、溫暖脾胃的生薑，對產後具有很好的祛風補虛作用，亦十分適合體質虛寒人士或月經後調理身體食用。

雞蛋可以補充優質蛋白質和鐵質，蛋白質有助細胞的修復和傷口的愈合，鐵質幫助預防缺鐵性貧血。甜醋和薑能幫助促進產婦的食欲，而且薑含有薑辣素，有助身體的血液循環，緩解手腳冰冷的情況。這麽好的產品又能增運，可以多食用來調理。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com