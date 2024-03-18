夏韶聲入紙3次申請紅館都失敗　拒絕細場搞告別騷

歌手夏韶聲今日（18日）以榮譽演藝顧問身份出席「香港文創互動發展協會」活動，他透露協會為他出版了3本漫畫，至於下本漫畫，他坦言仍未有計劃。他自言近兩年不少粉絲問他何時再開演唱會，他說：「我呢啲小人物，要開演唱會太難，因為冇場地，我由去年12月向紅館入紙申請，申請咗3次都冇反應，但有人就開完又開。（會唔會考慮去其他場開？）點解我要喺紅館開，因為我要對得住我嘅粉絲，想喺紅館開我嘅告別演唱會，如果細場就唔做，我20幾年前已經喺紅館開，點會開唔到？」他稱已不想留戀這個圈，揚言將來可以專注畫漫畫，下月會開始寫歌：「我會將歌曲放上自己嘅網上頻道，我都唔奢望啲電台會播我嘅歌同攞獎，我20幾年來都係獨行俠，自己做自己嘢，我都知電台點樣運作，我呢3年都好心灰，但冇意冷，因為我仲有粉絲，要對得住佢哋，覺得低調比高調舒服。」

另外，夏韶聲最近應葉振棠之邀，翻唱葉振棠之歌曲作籌款，他表示：「好少人可以拍我膊頭做嘢，我同葉振棠識咗好多年，佢係好正直嘅人，覺得今次嘅出發點好有意思，我同佢合唱首歌叫《戲劇人生》，我淨係睇到啲歌詞已經眼濕濕。」